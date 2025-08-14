Рус
Навіщо потрібно опускати кришку унітаза: експерти назвали основні причини

Віталій Кірсанов
14 серпня 2025, 19:39
Під час кожного змиву створюється невеликий "шлейф" із тисяч аерозольних крапель, які можуть містити віруси і бактерії.
Навіщо потрібно опускати кришку унітазу
Навіщо потрібно опускати кришку унітаза / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Aquarius Tver"

Ви дізнаєтеся:

  • П'ять причин, чому сидіння унітаза має бути опущено
  • Хто повинен піднімати й опускати стільчак у туалетній кімнаті

Далеко не кожен знає, чи потрібно піднімати сидіння унітаза або варто тримати його опущеним. Водночас чоловіки і жінки нерідко ведуть суперечки на цю тему. Однак, справа тут не тільки в особистому комфорті. Є об'єктивні причини, чому варто закривати кришку, незалежно від статі того, хто скористався унітазом, пише Главред.

Youtube-канал "Aquarius Tver" також розповів, чому потрібно опускати кришку унітазу.

відео дня

П'ять причин, чому сидіння унітаза має бути опущено

Під час кожного змиву створюється невеликий "шлейф" із тисяч аерозольних крапель, які можуть містити віруси і бактерії. Це підтверджується дослідженнями.

При відкритій кришці вони розпорошуються на відстань до двох метрів, стверджують учені з університету Колорадо. Краплі залишаються в повітрі досить довго і можуть переносити кишкову паличку, стафілокок або навіть віруси, виявлені в стічних водах. Людина ж цим у підсумку дихає.

Другою причиною є забруднення. Під час змиву в зоні ураження опиняються банні рушники, зубні щітки та всі прилеглі поверхні. Бризки в результаті можуть потрапити в рот або на обличчя людини.

Закрита кришка блокує частину з них. У тандемі з регулярним прибиранням і звичкою завжди мити руки можна зменшити ризики для здоров'я до мінімуму.

Також варто тримати кришку закритою, якщо у вас є домашні тварини. Як зазначають фахівці з Hills Pet, собаки і кішки дійсно можуть потайки пити з унітазу.

У такій воді небезпеку становлять не тільки шкідливі мікроби, а й сліди відходів, і залишки засобів для чищення. Останні можуть викликати отруєння або подразнення ШКТ у вихованця.

Британські організації із захисту дітей, включно з Child Accident Prevention Trust, рекомендують закривати кришку унітазу і використовувати дитячий замок, щоб перекрити малюкам доступ до нього. Це потрібно для запобігання утопленню. Дитина може за лічені секунди впасти вперед і застрягти головою в унітазі.

Крім того, мікроби і брудні бризки можуть опинитися на самому малюку. З урахуванням того, що вони часто засовують пальці в рот, це становить також велику небезпеку.

Інша причина - неприємний запах. Хоча кришки не забезпечують герметичність, закриття унітазу пом'якшує потік неприємних ароматів.

Змив з опущеною кришкою не тільки зменшує кількість бактерій у ванній кімнаті, а й зменшує кількість бруду. Через що прибирання стане простішим. Краплі води сприяють утворенню липкої біоплівки на поверхні чаші, підлозі та прилеглій сантехніці. Закриття кришки допомагає мінімізувати поширення забруднених крапель, які можуть осісти у важкодоступних куточках і щілинах навколо основи унітазу та в інших частинах кімнати.

Питання, хто повинен піднімати й опускати стільчак у туалетній кімнаті, залишається дискусійним і має вирішуватися в конкретних ситуаціях. Однак згадані п'ять причин покликані переконати тримати унітаз закритим.

Дивіться відео про те, чому потрібно опускати кришку унітазу:

