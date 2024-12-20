"Грохнути плішивця": журналіст пояснив сценарій імітації смерті Путіна

Володимир Путін може спробувати зімітувати свою смерть, не виключає Олександр Сотник.

https://glavred.net/world/grohnut-pleshivca-zhurnalist-obyasnil-scenariy-imitacii-smerti-putina-10623962.html Посилання скопійоване

Олександр Сотник прокоментував інформацію про двійників Володимира Путіна / Главред, скрін

Важливо:

Путін може спробувати зімітувати свою смерть

Сотник оцінив інформацію про існування двійників Путіна

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував питання про те, куди може втекти диктатор Володимир Путін у разі перевороту в РФ за прикладом Сирії.

"Не знаю, куди він побіжить, можливо, до Китаю", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас публіцист не виключає, що Путін може спробувати зімітувати свою смерть, щоб надалі його ніхто не шукав.

"Недарма ж Путін себе так роздзеркалив. Тепер піди дізнайся, де там справжній Путін: хто виступав на військовій колегії, хто цацьки вручав у Георгіївському залі Кремля. Путін? Начебто схожий", - каже він.

Оглядач нагадав про те, що в Кремлі вживають заходів до того, щоб на Заході не було зачіпок щодо ДНК Путіна.

"Недарма ж за Путіним підбирають його "біологічні матеріали". Але у західних спецслужб все одно є біоматеріали Путіна, тому що у них є біоматеріали його доньок, тобто за ДНК у разі чого вони зможуть визначити, Путін це чи ні", - пояснив він.

Журналіст також не виключає, що інформація про існування двійників Путіна потрібна Кремлю для того, щоб запобігти ймовірності замаху на нього.

"Думаю, що Путін себе роздзеркалив, скоріше, для внутрішнього споживання: якщо раптом у когось зі змовників сильно засвербить на предмет грохнути плішивця, щоб весь час у нього пульсувало в голові "а це він? це точно він?". Спробуй влучи в ціль у дзеркальній кімнаті", - додав Сотник.

Дивіться відео - чат з Олександром Сотником:

Раніше було розкрито інформацію про використання двійників Путіна. Разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора, впевнений Андрій Юсов.

Як відомо, раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна, повідомляв Главред.

Більше новин:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред