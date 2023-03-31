"Готують переворот" і "тягнуть у війну": Лукашенко помарив щодо російської ядерної зброї в Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що в країні готують переворот, а ядерна зброя від Путіна йому потрібна для захисту.

Олександр Лукашенко / колаж фото УНІАН і PolitRussia

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі нібито готують "державний переворот" ‒ з тим, щоб країну "втягнути у війну". Саме так він спробував в ході послання білоруському народу і парламенту виправдати недавні погрози російського диктатора Володимира Путіна привезти на білоруські землі ядерну зброю.

"Білорусь намагаються втягнути у війну. Особливо стараються наші сусіди (він має на увазі Польщ та НАТО - Главред), ці факти не сховаєш. Повним ходом йде формування якихось полків для подальшого перевороту в Білорусі, прийде час ‒ ми Вам викладемо це все. Сьогодні не час, йде копітка закрита робота. Але повірте на слово, я вас ніколи не обманював. Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі для знищення нашої країни. Роблять з наших втікачів бойовиків, а по-простому - бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми теж маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні отримують в Україні. Правда, більше як гарматне м'ясо", - заявив Лукашенко.

І нібито тому, за словами білоруського диктатора, "в обставинах, що складаються", він "настійно активізував" переговори з Путіним по установці в Білорусі ядерної зброї.

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"Саме по поверненню, яке було виведено в 90-х, Я хочу убезпечити білоруську державу і забезпечити мир білоруському народу. Під батогом жити більше не хочемо і рабами не будемо", - підсумував Лукашенко.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо голова Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

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