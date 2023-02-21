Диктатор Путін віщає послання Раді Федерації

Російський ватажок Кремля Володимир Путін виступає із пропандистськими заявами на адресу України та Заходу, намагаючись виправдати свій напад на Україну.

Володимир Путін / Скріншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін почав мовити своє послання до Ради Федерації. Розповідає пропаганду про Україну та скаржиться на Захід. Вигадав, що, мовляв, Київ нібито "готував напад на Донбас" і звинуватив Захід у, мовляв, "пособництву неонацизму".

Заяви Путіна свідчать, що він не збирається припиняти війну проти України. Готує своє населення до тривалих бойових дій.

Що цікаво, Путін затнувся на фразі "економіка подолала ризики, що виникли" та під час згадування ядерної зброї обійшовся без погроз.

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Після фантастичних заяв глави Кремля зал не менш істерично аплодує.

Перші заяви Путіна

Пропаганда про війну, звинувачення на адресу України та Заходу

"Ми крок за кроком, акуратно і послідовно, вирішуватимемо стоять перед нами завдання"

Путін "нагадав", що, мовляв, "країни Заходу натягували офіцерів українських нацбатальйонів та постачали зброю, а Київ до СВО вів переговори із Заходом про постачання озброєнь".

Путін, говорячи про "спецоперацію", заявив, що "Росія крок за кроком, акуратно і послідовно, вирішуватиме завдання".

"Ті, хто планував нову атаку на Донецьк, на Луганськ, чітко розуміли, що наступна мета – це удар по Криму та Севастополю. І ми це знали та розуміли"

Путін у посланні Федеральним зборам заявив, що, мовляв, "виступає у складний і рубіжний для Росії час, у період кардинальних змін у всьому світі".

"У лютому 2022 року все було готове (з боку України) до атаки на Донбас... Це вони розв'язали війну, а ми хочемо її зупинити"

"Мета Заходу – відірвати території, які сьогодні називаються Україною – від нас"

"Чим далекобійні західні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів"

"Перемогти Росію на полі бою неможливо"

"Захід прагне перевести конфлікт на Україні у фазу глобального протистояння. Ми це так розуміємо і відповідним чином реагуватимемо"

"У світі ніхто не забув, що це Захід "випустив джина з пляшки"

"На референдумах ви самі визначили своє майбутнє" – мешканцям окупованого Донбасу.

"Особливі слова мешканцям ДНР та ЛНР, Запорізької та Херсонської областей. Ви самі визначили своє майбутнє, зробили твердий вибір"

"Ми почали і нарощуватимемо програму нових суб'єктів федерації, мова в тому, щоб відродити підприємства та створити нові робочі місця"

"Захід розгорнув не лише військовий, інформаційний, а й економічний фронт. Ніде нічого не досяг і не досягне"

Путін готує своє населення до тривалої війни

"Для всіх учасників СВО, у т.ч. добровольцем, потрібно встановити регулярну відпустку не менше 14 днів не рідше ніж раз на півроку, без урахування часу на дорогу"

"Сьогодні разом переносять тяготи фронту і кадрові військові, і мобілізовані, і добровольці. Не всі питання постачання та грошового забезпечення вирішено"

"Пропоную створити спеціальний державний фонд адресної, персональної допомоги сім'ям загиблих бійців та ветеранам СВО. За кожною родиною, кожним ветераном має бути закріплений свій соціальний працівник. Вже цього року структури фонду мають бути розгорнуті у всіх регіонах"

"Рівень оснащення ядерних сил стримування новітніми озброєннями становить 91,3%, треба вийти на такий рівень у всіх напрямках у Збройних силах"

"У нас є все, щоб і безпеку забезпечити та щоб забезпечити впевнений розвиток країни"

"Гармати замість масла" - такої ситуації в Росії не буде"

Економічні фантазії Путіна

"Ми вийшли на новий цикл зростання економіки. Російський бізнес займає ніші, що звільнилися після відходу західних компаній"

Стратегічне завдання – вивести нашу економіку на нові рубежі. Це час не лише викликів, а й можливостей".

"Громадянські галузі російської економіки не тільки не скоротилися, а й зросли – йдеться про житлове будівництво та сільське господарство"

"Російська економіка виявилася міцнішою, ніж думали на Заході"

"Росії не потрібно позичати за кордоном, кланятися, клянчити гроші"

"Продовжимо програму безкоштовної газифікації. Вже ухвалено рішення поширити її на соціальні об'єкти: дитячі садки, школи, поліклініки, лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти"

"Розширюватимемо зовнішньоекономічні зв'язки і вибудовуватимемо нові логістичні коридори"



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