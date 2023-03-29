Лукашенка загнали в кут: Білорусь стає мішенню для ядерного удару — Санніков

Олександр Лукашенко поставив Білорусь під серйозну загрозу, впевнений Андрій Санніков.

Олександр Лукашенко погодився розмістити в РБ ядерну зброю / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Рішення про перекидання в Білорусь російської тактичної ядерної зброї приймалося в Кремлі, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"В даному випадку Лукашенко, звичайно, сам нічого не просив – це Путін наказав йому попросити (що він робить постійно останнім часом). Тобто Лукашенко озвучує те, що йому наказано, як говорили раніше "спущено зверху", з Кремля", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Білоруський опозиціонер вважає, що тим самим Лукашенко загнав не тільки себе в безвихідне становище, але і поставив Білорусь під серйозну загрозу.

відео дня

"Тому що, як казав покійний Станіслав Шушкевич (перший керівник незалежної Білорусі, який дуже багато зробив для того, щоб ми стали без'ядерними), розміщення на території Білорусі означає, що вона стає мішенню для ядерного удару з боку ядерних держав. Тобто коли ядерну зброю було виведено, то таких цілей для ядерних сил не залишилося, але зараз вони знову з'являться. Тому Лукашенко зараз, швидше за все, переляканий, тому його найкривавіші бажання, які він використовував, щоб лякати всіх навколо, почали виконуватися, тому що в Кремлі засів ще більш безжальний вбивця", — додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

Більше новин про ядерний шантаж РФ: