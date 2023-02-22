У ISW пояснили, в чому суть заяв Путіна про війну проти України і ядерні ракети

Диктатор Путін під час свого звернення до Федеральних зборів не сформулював конкретні цілі або наміри війни проти України, кажуть аналітики.

У чому суть заяв Путіна про ядерні ракети - ISW / колаж фото ua.depositphotos.com

Під час свого звернення напередодні диктатор Володимир Путін до Федеральних зборів країни-агресора не став формулювати конкретні цілі загарбницької війни проти України. Про це заявляють американські аналітики Інституту вивчення війни.

Вони кажуть - промова російського диктатора була побудована на риторичних заявах про "захист історичних земель", що, своєю чергою, свідчить про плани Кремля виграти більше часу для затяжної війни.

Також очільник Кремля багаторазово звинуватив цивілізований західний світ в "озброєнні" України і розміщенні "баз і біолабораторій" поблизу російських кордонів.

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Аналітики відзначають, що акцент значної частини виступу Путіна був зроблений на передбачуваній стійкості російської економічної, соціальної та культурної сфер. При цьому звернення Путіна помітно повторило кілька російських інформаційних спеціальних операцій, які стосуються виправдання загарбницької війни.

В ISW підкреслили, що своє звернення Путін міг би використати, щоб сформулювати нові цілі і засоби у війні проти України, зокрема, офіційно зізнатися, що мобілізація в РФ триває. Однак диктатор говорив дуже мало по суті.

Послання Путіна Федеральним зборам

Глава агресора Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі своїм посланням Федеральним Зборам.

У своєму виступі напад на Україну він назвав, мовляв, "боротьбою з нацизмом" і поскаржився на захід.

При цьому він також сказав, що Москва призупиняє свою участь у договорі про скорочення наступальних озброєнь і звинуватив США в, мовляв, "планах з випробувань ядерної зброї". За словами Путіна, Москва сама збирається провести "випробування ядерної зброї".

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи виступ Путіна, зазначив, що промова кремлівського директора чітко показала-Росія знаходиться в"тайговому тупику". За словами Подоляка, у Путіна немає і не буде чіткого механізму вирішення проблем.

Звернення диктатора Путіна до Федеральних зборів: