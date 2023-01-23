Готові воювати з РФ: елітну бригаду десанту США залишають біля кордонів України

Американські солдати з десантної дивізії знаходиться ближче до війни в Україні, ніж будь-який інший підрозділ армії США.

Десантники США / Facebook / USarmy

У Румунії, в безпосередній близькості від кордонів України, залишаються підрозділи зі складу 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Американських військових, яких перекинули раніше в Румунію для навчань, залишать біля румунсько-українського кордону ще на 9 місяців, йдеться в матеріалі New York Times.

Журналісти пишуть, що американські солдати з десантної дивізії знаходиться "ближче до війни в сусідній Україні, ніж будь-який інший підрозділ армії США".

Також підкреслюється, що розміщені в Румунії підрозділи армії США "стануть першою лінією оборони, якщо Росія вторгнеться далі на захід".

Відзначається, що десантники США підуть на ротацію в найближчі 2 місяці. Їх замінить інша бригада 101-ї дивізії, яка базується у Форті Кемпбелл, штат Кентуккі.

Раніше повідомлялося про те, що біля кордону України в Румунії США розгорнули 2-ю бригаду 101-ї десантної дивізії. Американські військові перебувають у повній готовності.

Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CBS.

Журналісти кажуть, що це одне з найбільш боєздатних і елітних з'єднань армії США з мінімальним часом для перекидання і розгортання на будь-якому театрі військових дій терміном до декількох діб.

На думку військового експерта Романа Світана, підрозділи 2-ї бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США, які розмістили на румунсько-українському кордоні, можуть зайти на територію України в рамках кроків з оборони НАТО.

Таким чином Пентагон показує свою зацікавленість у процесах, які зараз відбуваються в Україні та російсько-українській війні.

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