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"Ми не будемо викручувати руки і підштовхувати": у США заявили, що ФРН працює по танках Leopard 2

21 січня 2023, 21:09
Партнери США в Європі повинні якомога швидше надати потрібну Україні військову техніку через ситуацію з боями на Донбасі, сказав Джон Кірбі.
Леопард, Німеччина
Рішення щодо танків Leopard 2 для України має прийняти Німеччина - Білий дім / Колаж фото УНІАН та Вікіпедія

Країни Європи повинні якнайшвидше надавати військову допомогу Україні в ситуації з бойовими діями на Донбасі, які можуть затягнутися до весни. Німеччина працює над власною ініціативою щодо танків Leopard 2, і саме Берлін повинен ухвалити ключове рішення. США не чинять тиск в цьому питанні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

В інтерв'ю Голосу Америки він розповів про те, що в ситуації з боями на Донбасі, які йдуть взимку і затягнуться, швидше за все, до весни, Європа повинна якомога швидше надати потрібні Україні озброєння.

За його словами, одна з ключових потреб ЗСУ – бронемашини. Тому Вашингтон вітає рішення Британії щодо передачі Україні танків Challenger 2.

Коментуючи позицію Німеччини представник Білого дому сказав про те, що ФРН працює над власною ініціативою щодо танків Leopard 2 для України. Рішення щодо їхніх постачань повинен ухвалити Берлін. Штати, в свою чергу, не чинитимуть тиску.

"Нам відомо, що Німеччина розробляє власну ініціативу щодо танків Leopard 2. Це відмінні танки, потужні, які не вимагають тривалого навчання українців. Але це рішення повинна ухвалювати Німеччина. Ми не будемо викручувати руки, підштовхувати і вмовляти", - зазначив Кірбі і підкреслив, що немає жодних ознак розколу в позиції Заходу щодо підтримки України.

Зеленський на Раммштайн-8 закликав країни Заходу якомога швидше надати Україні потрібні озброєння

Танки Leopard 2 для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня у Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зміцниться за підсумками зустрічі Раммштайн-8. Однак, за словами гаранта, Києву ще доведеться поборотися за отримання танків Leopard 2.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін надати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Загроза наступу Росії:

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