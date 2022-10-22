"Готові воювати": США перекинули до кордонів України елітну бригаду десанту - CBS

Десантників США перекидають до кордонів України / скріншот CBS

Біля кордону України в Румунії США розгорнули 2-гу бригаду 101-ї десантної дивізії. Американські військові перебувають у повній готовності.

Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CBS.

Журналісти кажуть, що це одне з найбільш боєздатних і елітних з'єднань армії США з мінімальним часом для перекидання і розгортання на будь-якому театрі військових дій терміном до декількох діб.

Підкреслюється, що підрозділи 101 десантної дивізії США знаходяться в Румунії з метою захисту території НАТО, але в разі "ескалації бойових дій або нападу на НАТО вони повністю готові воювати на території України".

Автори сюжету уточнюють, що військовий об'єкт США знаходиться на узбережжі Чорного моря в Румунії. Це стало найбільшим розгортанням 101-ї повітряно-десантної дивізії в Європі з часів Другої світової війни.

Війна в Україні: позиція США

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки зробили однозначну заяву про відповідних діях у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

З відповідною заявою виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Він підкреслив, що відповідні заходи США в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не будуть залежати від того, чи буде воно застосоване в тактичному або більш великому масштабі.

Раніше колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що ймовірність ядерного удару по Україні становить 20-25%.

"На початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%", - говорить Панетта посилаючись на аналітиків з органів розвідки.

Раніше президент США Джо Байден заявив про те, що Росія не повинна перемогти у війні проти України.

РФ становить загрозу всьому заходу. Про це він сказав в інтерв'ю MSNBC.

Американський лідер нагадав про те, що США вже вклали в допомогу Україні багато грошей, але це не є головним.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується досягнення ясної мети-щоб президент Росії Володимир Путін не зміг домогтися успіху", - додав Байден.

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