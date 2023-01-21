США дають "зелене світло" на передачу Україні винищувачів F-16

США підтримують вклади союзників в оборону України, підкреслив Майкл Карпентер.

ЗСУ можуть озброїти літаками F-16 / УНІАН, скріншот

У США очікується широка підтримка ініціативи союзників щодо передачі Україні винищувачів F-16, заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Адміністрація Джо Байдена позитивно реагує на будь-яку допомогу українським військам, підкреслив він в інтерв'ю Delfi.

"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники - це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні вклади (в оборону, ред.), які наші союзники внесли для України", — говорить американський дипломат.

Він очікує, що в Сполучених Штатах буде широка підтримка наших союзників, які будуть продовжувати нарощувати свій внесок в оборону України, зокрема, стосовно передачі винищувачів F-16.

Раніше Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ.

Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.

Кабінет Міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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