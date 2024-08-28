Горять дві нафтобази на Ростовщині: у РФ поскаржилися на атаку дронів

Крім того, у Воронезькій області було атаковано склад із боєприпасами. Сталося загоряння "поблизу вибухонебезпечних об'єктів".

https://glavred.net/world/goryat-dve-neftebazy-na-rostovshchine-v-rf-pozhalovalis-na-ataku-dronov-10592177.html Посилання скопійоване

Пожежа на нафтобазі спалахнула в Ростовській області РФ / Фото: t.me/astrapress

У ніч на 28 серпня в Ростовській області РФ спалахнули пожежі після атаки дронів. Зокрема, було атаковано нафтобазу. Також горить комбінат "Атлас" у Кам'янському районі.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на місцевого губернатора, близько 03:00 ночі в Ростовській області було збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомляють місцеві жителі, після атаки дронів загорівся комбінат "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі Ростовської області.

відео дня

РоссЗМІ пишуть, що комбінат "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Також комбінат відпускає нафтопродукти російській армії.

У серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020". У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи - автомобільний, залізничний і трубопровідний.

Раніше комбінат уже атакували на початку серпня.

Дивіться відео - У РФ поскаржилися на пожежі після атаки дронів:

Крім того, у Воронезькій області, за даними російських Telegram-каналів, було атаковано склад із боєприпасами.

Губернатор повідомив, що після атаки БПЛА сталося загоряння "поблизу вибухонебезпечних об'єктів".

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Россошанському районі було виявлено і знищено БПЛА літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. Падіння фрагментів безпілотника спричинило загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Детонації не було", - пише Astra з посиланням на місцевого губернатора.

За даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами в хуторі Мала Меженка. Жителів цього хутора і села Євстратівка спочатку евакуювали, тепер їм дозволили повертатися додому.

Атака дронів по території Росії - останні новини

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу в Ростовській області в ніч на 18 серпня.

На нафтобазі зберігалися нафта і нафтопродукти, які поставлялися також і для потреб окупаційної армії РФ.

На другий день ліквідації пожежі вогонь охопив понад 5 резервуарів із паливом, гриміли нові вибухи.

Масштабну пожежу на нафтобазі в Ростовській області досі не можуть погасити. Нові супутникові знімки публікують російські моніторингові канали.

Російська влада заявляла, що задіяно не лише понад 500 пожежників, спецтехніку і навіть пожежну авіацію. Попри такі зусилля росіян, нафтобазу не вдається погасити.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред