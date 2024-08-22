Не вдасться погасити: росЗМІ заявляють, що нафтобаза на Ростовщині може догоріти

На Ростовщині вже більше чотирьох діб палає нафтобаза внаслідок атаки безпілотників.

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У Ростовській області догорає нафтобаза / колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Внаслідок атаки безпілотників кілька днів тому, на нафтобазі у Ростовській області трапилась масштабна пожежа, яку і досі не можуть погасити. Нові супутникові знімки публікують російські моніторингові канали, передає ТСН.

Російська влада пізніше заявляла, що задіяно не лише більше 500 пожежників, але і спецтехніку та навіть пожежну авіацію. Не дивлячись на такі зусилля роосіян, нафтобазу не вдається погасити.

Сьогодні стало відомо, що там відбувся ще один сильний вибух, відбулася розгерметизація цистерни і продовжується значна пожежа.

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Навіть місцеві пабліки вже пишуть, що, імовірно, загасити нафтобазу не вдасться і треба буде чекати доки догорить усе.

Атака дронів по території Росії - останні новини

Нагадаємо, раніше, 14 серпня дрони атакували Нижегородську область країни-агресора РФ. Безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Місцеві пабліки повідомляли "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".

Стало відомо, що у Росії скаржаться на те, що безпілотники без перестанку кілька днів атакують аеродром "Оленья".

Раніше повідомлялось, що в ніч на 21 серпня у Москві було гучно, місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів, що згодом підтвердила влада.

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