Не вдасться погасити: росЗМІ заявляють, що нафтобаза на Ростовщині може догоріти

Внаслідок атаки безпілотників кілька днів тому, на нафтобазі у Ростовській області трапилась масштабна пожежа, яку і досі не можуть погасити. Нові супутникові знімки публікують російські моніторингові канали, передає ТСН.
Російська влада пізніше заявляла, що задіяно не лише більше 500 пожежників, але і спецтехніку та навіть пожежну авіацію. Не дивлячись на такі зусилля роосіян, нафтобазу не вдається погасити.
Сьогодні стало відомо, що там відбувся ще один сильний вибух, відбулася розгерметизація цистерни і продовжується значна пожежа.
Навіть місцеві пабліки вже пишуть, що, імовірно, загасити нафтобазу не вдасться і треба буде чекати доки догорить усе.
Атака дронів по території Росії - останні новини
Нагадаємо, раніше, 14 серпня дрони атакували Нижегородську область країни-агресора РФ. Безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Місцеві пабліки повідомляли "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".
Стало відомо, що у Росії скаржаться на те, що безпілотники без перестанку кілька днів атакують аеродром "Оленья".
Раніше повідомлялось, що в ніч на 21 серпня у Москві було гучно, місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів, що згодом підтвердила влада.
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