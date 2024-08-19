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ЗСУ влучили потужно: нафтобаза під Ростовом палає і вибухає другу добу

Яна Ставська
19 серпня 2024, 15:33
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На нафтобазі зберігали нафту і нафтопродукти, які постачали також і для потреб окупаційної армії РФ.
ЗСУ влучили потужно: нафтобаза під Ростовом палає і вибухає другу добу
Напередодні БПЛА поцілили по резервуарах нафтобази / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

На території нафтобази в Ростовській області, атакованої БПЛА у ніч проти 18 серпня, досі гасять пожежу. Місцеві ЗМІ пишуть про повторний вибух на об'єкті.

Зазначається, що серед постраждалих також є російські рятувальники, 18 із них звернулися до медиків. Ситуацію погіршує спека.

За словами журналістів, місцеві, "здається, скупили у місті всі медикаменти".

відео дня

Станом на 19 серпня 14:30 за київським часом у районі нафтобази прогримів новий вибух.

Атака на нафтобазу в Ростовській області - головне

Раніше Главред писав про атаку дронів у ніч проти 18 серпня на Ростовську область. Попередньо - було ураження паливного об'єкта країни-агресора. У російських пабліках викладали фото і відео наслідків нібито "прильотів" - на території нафтобази сталася масштабна пожежа.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Силами оборони зафіксовано щонайменше два осередки загоряння на території об'єкта. Детальніша інформація про наслідки ураження уточнюється.

Вказується, що заходи з підриву військово-економічного потенціалу Російської Федерації тривають.

Ще раніше пожежу на території НПЗ з орбіти "Азовпродукт" під Ростовом було зафіксовано 18 червня. Тоді удар припав у районі розташованих об'єктів, схожих на резервуари. Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може перебувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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