УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Бундестаг відмовився підтримати постачання Україні німецьких ракет Taurus

Анна Ярославська
17 листопада 2023, 08:25
Депутати вважають, що західна військова допомога Україні має бути більшою, щоб ЗСУ могли демонструвати масштабніші успіхи.
Ракета Taurus, Німеччина
Бундестаг не підтримав відправку Україні німецьких ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Абсолютна більшість депутатів німецького парламенту підтримує продовження допомоги Україні. Однак 16 листопада Бундестаг не підтримав пропозицію опозиції про постачання Києву крилатих ракет Taurus.

Як повідомляє Укрінформ, це питання буде передано на розгляд і доопрацювання Комітету у закордонних справах.

Зазначається, що спікери від блоку християнських партій наполягали на тому, що Німеччина може більше робити в питанні військової підтримки України, зокрема - передати далекобійні ракети "Taurus".

відео дня

"Питання Taurus має бути практичним. Крим має особливе символічне значення для Путіна, а отже, потрібно обрізати лінії постачання, російські війська підуть до Росії, якщо у них не буде достатньо зброї. Крим належить Україні, він повинен повернутися в Україну, і одним з інструментів для цього є Taurus", - заявив депутат-консерватор Родеріх Кізеветтер.

За його словами, необхідно, подбати про те, щоб "не була провалена мета, проголошена Шольцом: Україна не повинна програти, Росія не повинна перемогти".

Однопартієць Кізеветтера Флоріан Ган заявив, що Путін радіє тому, що увага зараз перемістилася з війни в Україні на Близький Схід і продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах.

За його словами, потрібно зробити все можливе, щоб створити ситуацію, в якій Путін змушений буде визнати, що не може домогтися військового успіху, і допомогти в цьому можуть ракети Taurus.

Член Ліберальної партії, що входить в правлячу коаліцію, Маркус Фабер визнав, що 6 місяців – дуже довгий термін для того, щоб вести дискусії про ракети. Інші партнери передали Києву далекобійні ракети і всі бачили, наскільки успішно українці їх застосовують.

"З 600 Taurus, що стоять на озброєнні Бундесверу, було б доцільно передати кілька Україні. Є різниця в тому, коли ми поставляємо. Те, скільки Путін буде продовжувати війну, залежить від того, скільки і коли ми передаємо", – заявив Фабер.

Депутат Робін Вагенер також вважає, що успіхи ЗСУ на полі бою могли б бути більшими, якби допомога Заходу була більшою.

"Путін не хоче переговорів, він хоче підкорення України", – заявив Вагенер тим, хто закликає до перемир'я.

До припинення вогню традиційно закликали депутати лівої та праворадикальної "альтернативи для Німеччини", які вже понад 20 місяців стверджують, що постачання Україні західної зброї лише затягує війну.

Ракети Taurus для України

На початку листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus нібито "не зможуть значно змінити хід війни".

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом YouGov.

У вересні The Wall Street Journal писала, що Шольц особисто заблокував передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

По-перше, Шольц вважає, що для таких поставок потрібно внести зміни до Конституції ФРН. По-друге, вся ситуація призведе до ескалації відносин Німеччини з країною-агресором Росією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Німеччини військова допомога новини України Олаф Шольц війна Росії та України Ракети Taurus
Реклама

Головне за день

Морпіхи взяли кілька плацдармів: ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини

Морпіхи взяли кілька плацдармів: ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини

09:33 Україна
Байден підписав закон про тимчасове фінансування без допомоги для України

Байден підписав закон про тимчасове фінансування без допомоги для України

09:06 Світ
Бундестаг відмовився підтримати постачання Україні німецьких ракет Taurus

Бундестаг відмовився підтримати постачання Україні німецьких ракет Taurus

08:25 Світ
Всі головні новини

Останні новини

09:46

Росіяни активно атакують на 3 напрямках: у Генштабі пояснили, де саме

09:33

Морпіхи взяли кілька плацдармів: ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини

09:22

Поляки погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України: що відомо

09:13

Українцям помітно піднімуть пенсії: кому, коли і як сильно

09:06

Байден підписав закон про тимчасове фінансування без допомоги для України

Маск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - ЗолотарьовМаск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - Золотарьов
09:01

Про що говорили і (не) домовилися Сі і БайденПогляд

08:42

Відомий режисер пояснив, чому Повалій "поїхала" на ґрунті російської пропаганди

08:25

Бундестаг відмовився підтримати постачання Україні німецьких ракет Taurus

07:28

Контрнаступ на Запоріжжі: ЗСУ просунулися біля Роботиного - ISW

Реклама
06:43

У Хмельницькій області вночі лунали вибухи: що відомо

06:10

Чому Україна втрачає, а Ізраїль - ні?Погляд

05:00

Будуть гроші і здійсниться бажання: які 3 кульки треба повісити на новорічну ялинкуВідео

04:30

Вашу квартиру "пасуть" домушники, якщо ви виявили на дверях одну річ

04:00

Таку хрустку картоплю ви ще не куштували: шеф-кухар розкрив простий секрет

03:36

Ідеальний блиск: як помити вікна швидко, легко і без розводів

02:42

"Привіз їй обручку": Кіркоров одружується на матері своїх дітей

02:12

Вирвати не можна залишити: чому потрібно видаляти зуби мудрості

01:42

"Багато хто іноді поводиться як фрік": Золотарьов пояснив заяви Маска про Україну

16 листопада, четвер
23:30

2 тижні сам тримав позицію в оточенні і коригував вогонь: неймовірна історія порятунку бійця

23:18

Потап нарешті засвітив нову гарячу протежеВідео

Реклама
23:06

Унікальні здібності шульг: особливості, про які ви не здогадувались

23:01

Ще один відомий російський актор проситься на війну, щоб вбивати українців

22:38

Дружина Влада Ями похвалилася дебютом сина в американському кіно

22:09

Вріже відразу 2 бурі: Україну накриє дуже сильний шторм

21:59

Три знака зодіаку будуть згоряти від любові в новому році

21:42

В одному з міст України прогримів потужний вибух під час тривоги: усі подробиці

21:34

Не все можна розповісти публічно: Зеленський натякнув на розширення ППО

21:27

Мольфар назвав сильний ритуал від алкоголізму: потрібна лише пляшка і заговірВідео

21:08

Вже третя країна оголосила про готовність закрити прикордонний прохід з Росією

21:06

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

20:54

Співак-воїн Хливнюк емоційно відповів на хейт за "втечу" з нуля на гастролі

20:50

Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

20:47

Західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку

19:51

У Новій пошті повідомили про важливі зміни у схемі доставки

19:51

Росію викреслили: в Офісі президента прокоментували візит Сі Цзіньпіна до США

19:50

Що у людини росте все життя: про це мало хто здогадується

19:46

Вся інша шобла: Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і КоВідео

19:35

Сніг та 5-градусний мороз: в Україну вривається циклон

19:10

У окупантів намічається новий рекорд втратПогляд

19:00

РФ зменшила кількість авіаударів по Авдіївці: у ЗСУ розказали про складну ситуацію

Реклама
19:00

Надскладна оптична ілюзія: лише справжній детектив знайде собаку за 10 секунд

18:58

В Україні виявили чотири нові мутації коронавірусу "Омікрон": що про них відомо

18:35

Оля Цибульська в сльозах показала опухле червоне обличчяВідео

18:30

Кремль готує новий наступ: в НАТО повідомили про основний напрямок удару

18:30

ЄС втрачає терпіння: Польщу покарають за блокування кордонів і товаропотоку

18:25

Чи можуть ВСУ залишитися без Starlink: остаточна відповідь експерта

17:51

"Відразу кілька плацдармів": в ЗСУ повідомили про успіх на лівому березі Дніпра

17:50

Чому не можна казати "впасти в обморок": як не робити поширену помилку

17:47

На всіх 403 АЗК ОККО уже продається зимовий дизель актуально

17:47

Хто стоїть за Маском і його заявами про Україну: Золотарьов пояснив ситуацію

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти