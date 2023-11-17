Бундестаг відмовився підтримати постачання Україні німецьких ракет Taurus

Депутати вважають, що західна військова допомога Україні має бути більшою, щоб ЗСУ могли демонструвати масштабніші успіхи.

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Бундестаг не підтримав відправку Україні німецьких ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Абсолютна більшість депутатів німецького парламенту підтримує продовження допомоги Україні. Однак 16 листопада Бундестаг не підтримав пропозицію опозиції про постачання Києву крилатих ракет Taurus.

Як повідомляє Укрінформ, це питання буде передано на розгляд і доопрацювання Комітету у закордонних справах.

Зазначається, що спікери від блоку християнських партій наполягали на тому, що Німеччина може більше робити в питанні військової підтримки України, зокрема - передати далекобійні ракети "Taurus".

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"Питання Taurus має бути практичним. Крим має особливе символічне значення для Путіна, а отже, потрібно обрізати лінії постачання, російські війська підуть до Росії, якщо у них не буде достатньо зброї. Крим належить Україні, він повинен повернутися в Україну, і одним з інструментів для цього є Taurus", - заявив депутат-консерватор Родеріх Кізеветтер.

За його словами, необхідно, подбати про те, щоб "не була провалена мета, проголошена Шольцом: Україна не повинна програти, Росія не повинна перемогти".

Однопартієць Кізеветтера Флоріан Ган заявив, що Путін радіє тому, що увага зараз перемістилася з війни в Україні на Близький Схід і продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах.

За його словами, потрібно зробити все можливе, щоб створити ситуацію, в якій Путін змушений буде визнати, що не може домогтися військового успіху, і допомогти в цьому можуть ракети Taurus.

Член Ліберальної партії, що входить в правлячу коаліцію, Маркус Фабер визнав, що 6 місяців – дуже довгий термін для того, щоб вести дискусії про ракети. Інші партнери передали Києву далекобійні ракети і всі бачили, наскільки успішно українці їх застосовують.

"З 600 Taurus, що стоять на озброєнні Бундесверу, було б доцільно передати кілька Україні. Є різниця в тому, коли ми поставляємо. Те, скільки Путін буде продовжувати війну, залежить від того, скільки і коли ми передаємо", – заявив Фабер.

Депутат Робін Вагенер також вважає, що успіхи ЗСУ на полі бою могли б бути більшими, якби допомога Заходу була більшою.

"Путін не хоче переговорів, він хоче підкорення України", – заявив Вагенер тим, хто закликає до перемир'я.

До припинення вогню традиційно закликали депутати лівої та праворадикальної "альтернативи для Німеччини", які вже понад 20 місяців стверджують, що постачання Україні західної зброї лише затягує війну.

Ракети Taurus для України

На початку листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus нібито "не зможуть значно змінити хід війни".

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом YouGov.

У вересні The Wall Street Journal писала, що Шольц особисто заблокував передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

По-перше, Шольц вважає, що для таких поставок потрібно внести зміни до Конституції ФРН. По-друге, вся ситуація призведе до ескалації відносин Німеччини з країною-агресором Росією.

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