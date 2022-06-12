"Україна стікає кров'ю на ваших очах": посол розкритикував Німеччину за відмову надати Marder

Німецька БМП Marder / Facebook Bundeswehr

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина затягує поставки Україні бойових машин піхоти Marder, які вже модернізовані і можуть бути відправлені до Києва негайно.

Він нагадав, що Україна на очах стікає кров'ю.

"Шановний уряд. Чому ви відмовляєте українській армії в бойових машинах піхоти Marder, які можуть бути негайно поставлені компанією Rheinmetall, в той час як Україна на ваших очах стікає кров'ю на Донбасі? 109 днів винищувальної війни Росії. Чому?",- написав Мельник у Twitter.

Зазначимо, німецький машинобудівний і збройобудівний концерн Rheinmetall модернізує бойові машини піхоти Marder, які раніше були на озброєнні Бундесверу, і вже готовий передати перші БМП Україні.

Як пише Bild, гендиректор підприємства Армін Паппергер розповів, що зараз йде ремонт 100 бронетранспортерів.

читайте такожУ Німеччині вимагають від Шольца терміново надати Україні бронетранспортери Marder

Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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