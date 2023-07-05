Генерал-розвідник пояснив, що стане поштовхом для бунту Кадирова

Микола Маломуж вважає, що в кремлівській еліті давно є величезний скепсис з приводу, власне, самої фігури диктатора Путіна.

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Кадиров вичікуватиме мінімум півроку - Маломуж / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров може запустити процес бунту проти путінського режиму, тільки якщо не буде відчувати проблем зі здоров'ям. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"По-перше, для цього йому треба мати здоров'я. Тому що є сигнали, що у нього там складно з його станом в цілому, і в деякій мірі є критичні моменти. Хоча це також може бути гра, під час якої він вдало запускає таку інформацію і російському керівництву, щоб не було реальних репресій, та й світу, щоб почекати паузу, не брати участь у війні і не бути задіяним в якихось акціях Кремля. Тому він буде вичікувати протягом півроку. За цей час вже буде видно, які активні успішні операції будуть у нашої держави, особливо на сході — Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області та можливий захід до Криму. Якраз в ці рубіжні моменти, коли ми будемо повністю звільняти території, режим в Кремлі буде надзвичайно хитатися", ‒ сказав він.

Маломуж вважає, що в кремлівській еліті давно є величезний скепсис з приводу, власне, самої фігури диктатора Путіна.

"За нашими оперативними даними, в Путіні вже давно сумніваються. По-перше, в правильності його дій, тому що раніше деякі були змушені виконувати завдання, боячись репресій. Але вже не бояться, а обговорить між собою те, що він наробив, які перспективи будуть у них і Росії, а Путіна вже особливо ніхто не шкодує — чи будуть його притягати до судової відповідальності, політично чи фізично. Це вже механізм, але це все одно перспектива найближчих місяців", ‒ підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Чутки про хворобу Кадирова

Раніше повідомлялося, що у глави Чечні Рамзана Кадирова могло загостритися захворювання нирок через що він не з'являється на офіційних заходах. Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані).

"Надходить інформація, що Кадиров знаходиться при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає", — написав він.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

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