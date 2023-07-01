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"Нирки відмовили": у Мережі розкрили несподіваний діагноз Кадирова

Олексій Тесля
1 липня 2023, 19:08 оновлено 1 липня, 19:15
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Рамзан Кадиров не був присутній на недавніх офіційних заходах, підкреслив Тумсо Абдурахманов.
Кадиров
Став відомий діагноз Рамзана Кадирова / Скріншот

У глави Чечні Рамзана Кадирова могло загостритися захворювання нирок через що він не з'являється на офіційних заходах.

Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані).

"Надходить інформація, що Кадиров знаходиться при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає", — написав він.

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При цьому чеченський опозиціонер не виключає ймовірність летального результату для Кадирова.

"Не виключено, що це його останні дні", — пише він.

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У Мережі розповіли про діагноз Рамзана Кадирова / t.me/abusaddamshishani

Абдурахманов також звернув увагу на те, що Кадиров не був присутній на недавній селекторній нараді у диктатора Володимира Путіна з главами Північно-кавказьких республік.

"Не було Кадирова. Куди ж подівся наш пєтухінец?",- зазначив він.

Абу-Саддам Шишані також додав, що Рамзан Кадиров не з'явився перед камерами і не привітав зі святом Ід аль-Адха.

"Замість Рамзана виступив його племінник Хамзат Кадиров, заявивши, що дядько перебуває у відрядженні в Москві і доручив йому привітати народ від свого імені. Мабуть Кадиров зовсім поганий і не може здатися перед людьми. Не виключено, що Кадиров перебуває на лікуванні в ЦКЛ Управління справами президента РФ", — резюмував чеченський опозиціонер.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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