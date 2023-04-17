'Страшно уявити, що буде': племінник Дудаєва розповів, чи може в Чечні спалахнути сильний протест

За час двох воєн з країною-агресоркою Росією загинув кожен четвертий громадянин Чечні, підкреслив Таїпов.

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Племінник Дудаєва розповів, чи може в Чечні спалахнути сильний протест / УНІАН, скріншот

Чечня зазнала понад 300 000 втрат серед своїх громадян під час двох воєн з країною-агресоркою Росією, тобто кожен четвертий загинув. Про це в інтерв'ю Главреду розповів член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов.

"У нас за дві війни вбито понад 300 тисяч наших співгромадян, при тому, що населення на момент початку війни становило близько 1 200 000. Тобто кожен четвертий з нас убитий", - сказав Таїпов.

Також він підкреслив, що коли чеченський народ воював, весь світ за цим спокійно спостерігав. За його словами, всі допомагали РФ. Державі-окупанту видавали кредити, надавали військову та іншу допомогу для війни проти чеченців.

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"Тепер чеченці, на щастя для нас, стали розумнішими і навчилися чекати. Я знаю одне – якщо там щось трапиться, то це буде одномоментно, різко і несподівано для всіх. Може виникнути іскра, як в загазованому приміщенні, і спровокує вибух. Там не буде ніякого перманентного переходу – це неможливо, оскільки накопичилося дуже багато злості. І цього я боюся, тому що найчастіше страждають невинні, адже винні сховаються десь в Дубаї. Я не впевнений, що вони потім залишаться живими, тому що зараз немає такого куточка, де немає чеченців. Але якщо цей режим впаде, то мені навіть страшно уявити, що буде", - зауважив племінник Дудаєва.

Хто такий Муса Таїпов Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

Нагадаємо, раніше ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров залежить від російського диктатора Володимира Путіна як у військовому та безпековому плані, так і в фінансовому. Без коштів Кремля йому буде важко тримати ситуацію у регіоні під контролем, тому він намагається завоювати та утримати прихильність диктатора РФ. Крім цього, Кадиров уже зрозумів, що його життя сьогодні залежить від Путіна, адже по всьому світі є багато тих, хто хотів би його смерті.

Російський політолог Дмитро Орєшкін не виключає, що після програшу кремлівського диктатора Володимира Путіна у війні проти України в Чечні можуть розгорітися сепаратистські настрої, нинішній одіозний глава республіки Рамзан Кадиров буде змушений їх підтримувати.

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