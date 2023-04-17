УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Страшно уявити, що буде": племінник Дудаєва розповів, чи може в Чечні спалахнути сильний протест

Аліна Дембіцька
17 квітня 2023, 03:20
18
За час двох воєн з країною-агресоркою Росією загинув кожен четвертий громадянин Чечні, підкреслив Таїпов.
'Страшно уявити, що буде': племінник Дудаєва розповів, чи може в Чечні спалахнути сильний протест
Племінник Дудаєва розповів, чи може в Чечні спалахнути сильний протест / УНІАН, скріншот

Чечня зазнала понад 300 000 втрат серед своїх громадян під час двох воєн з країною-агресоркою Росією, тобто кожен четвертий загинув. Про це в інтерв'ю Главреду розповів член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов.

"У нас за дві війни вбито понад 300 тисяч наших співгромадян, при тому, що населення на момент початку війни становило близько 1 200 000. Тобто кожен четвертий з нас убитий", - сказав Таїпов.

Також він підкреслив, що коли чеченський народ воював, весь світ за цим спокійно спостерігав. За його словами, всі допомагали РФ. Державі-окупанту видавали кредити, надавали військову та іншу допомогу для війни проти чеченців.

відео дня

"Тепер чеченці, на щастя для нас, стали розумнішими і навчилися чекати. Я знаю одне – якщо там щось трапиться, то це буде одномоментно, різко і несподівано для всіх. Може виникнути іскра, як в загазованому приміщенні, і спровокує вибух. Там не буде ніякого перманентного переходу – це неможливо, оскільки накопичилося дуже багато злості. І цього я боюся, тому що найчастіше страждають невинні, адже винні сховаються десь в Дубаї. Я не впевнений, що вони потім залишаться живими, тому що зараз немає такого куточка, де немає чеченців. Але якщо цей режим впаде, то мені навіть страшно уявити, що буде", - зауважив племінник Дудаєва.

Хто такий Муса Таїпов

Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

Нагадаємо, раніше ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров залежить від російського диктатора Володимира Путіна як у військовому та безпековому плані, так і в фінансовому. Без коштів Кремля йому буде важко тримати ситуацію у регіоні під контролем, тому він намагається завоювати та утримати прихильність диктатора РФ. Крім цього, Кадиров уже зрозумів, що його життя сьогодні залежить від Путіна, адже по всьому світі є багато тих, хто хотів би його смерті.

Російський політолог Дмитро Орєшкін не виключає, що після програшу кремлівського диктатора Володимира Путіна у війні проти України в Чечні можуть розгорітися сепаратистські настрої, нинішній одіозний глава республіки Рамзан Кадиров буде змушений їх підтримувати.

Вас може зацікавити:

новини Чечні
Реклама

Головне за день

"Куди може дістати, там і атакує": Росія змінила тактику обстрілів українських міст- Ігнат

"Куди може дістати, там і атакує": Росія змінила тактику обстрілів українських міст- Ігнат

21:34 Україна
Загроза масованого удару у квітні: Жданов оцінив потенціал ракетного залпу РФ

Загроза масованого удару у квітні: Жданов оцінив потенціал ракетного залпу РФ

18:54 Україна
Потужні САУ перекинули на фронт: Італія поставила Україні десятки M109L натовського калібру

Потужні САУ перекинули на фронт: Італія поставила Україні десятки M109L натовського калібру

17:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:20

"Страшно уявити, що буде": племінник Дудаєва розповів, чи може в Чечні спалахнути сильний протест

03:20

Новий рецепт відомого салату, який обожнюють всі: всього 2 інгредієнта зроблять блюдо королівськимВідео

02:30

Загроза революції в РФ і крутий поворот для Путіна: експерт розкрив шлях Кремля до ізоляціїВідео

02:00

Колишній чоловік Ані Лорак показав своє кохання в пікантному бікіні

01:34

Швидке весілля або горе: що обіцяє розбите дзеркало

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:51

5 суворих заборон, які не можна здійснювати після Великодня - прикмети на 17 квітняВідео

00:20

Запаморочлива оптична ілюзія, з якою 91% людей не може впоратися: знайдіть машину

00:05

Смак буде неперевершеним: здивуєтеся, у яку воду потрібно класти макарониВідео

00:02

"Страх паралізує": експрацівник Кремля розповів, як оточення Путіна впало в "моторошну депресію"Відео

Реклама
16 квітня, неділя
23:30

Великі проблеми з маленькими крильцями: що значить, коли птаха залетіла в будинок

22:43

Витік "секретних даних" Пентагону: Данілов прокоментував можливі дати контрнаступу ЗСУВідео

22:10

"Живим не дамся": житель Харківщини розстріляв окупантів, які намагалися захопити його будинокВідео

21:48

Скандальний дует Anna Maria висловилися про батьків-путіністів і нарешті відповіли, чий КримВідео

21:34

"Куди може дістати, там і атакує": Росія змінила тактику обстрілів українських міст- ІгнатВідео

21:03

Бунт мобілізованих на Луганщині: командири РФ обманом кидають окупантів "на передок"Відео

20:25

Кадиров здивував заявою і відмовився зустрічати своїх чеченських полонених з УкраїниВідео

20:00

"Зіткнення буде кривавим": Карась відверто відповів, чи закінчиться війна у найближчі 2 рокиВідео

19:46

"Великдень у травмпункті": син Маші Єфросиніної потрапив через неї до лікарні

19:26

"Я очманів": Кіркорова в церкві змусили драїти підлогу зі шваброюВідео

19:06

Як РПЦ і УПЦ МП граються у "дочки-матері": в Бога є почуття гуморуПогляд

Реклама
18:54

Загроза масованого удару у квітні: Жданов оцінив потенціал ракетного залпу РФ

18:15

"Люди у нас просто такі": в Астрахані росіяни ледь не побились через паски

17:43

Потужні САУ перекинули на фронт: Італія поставила Україні десятки M109L натовського калібруВідео

17:03

Плюс 624 гривні: пенсії в травні зміняться для багатьох українцівВідео

16:56

Відповідь за обстріли: у Білгородській області поскаржилися на потужну "бавовну"

16:33

"У Росії будуть гнати людей на війну": Жданов розповів, чому Путін вірить у свою "перемогу"Відео

16:32

Українська тенісистка отримала пропозицію руки і серця напередодні Великодня

15:50

Удари по мосту, кораблям і складам РФ: Чубаров назвав сценарій звільнення Криму

15:32

"Чи дійде до унітазів, ми ще не знаємо": війська РФ готуються мотати з Енергодара - мер

14:53

ЗСУ без вирішальної переваги можуть піти в контрнаступ і розбити оборону РФ – FT

14:46

Продюсер шоу "Голос країни" та "Танці з зірками" здійснив камінг-аут

14:13

"Сумнівалися, що повернемося додому": Резніков розповів про перемовини з Росією в БілорусіВідео

14:03

"Робота шкірою обтягнули": пасхальне фото Алли Пугачової викликало суперечки в мережі

13:57

"Живуть за догмою не провокувати РФ": Резніков пояснив, чому Захід сумнівається в передачі Києву зброїВідео

13:41

"Менше, ніж жертв землетрусу в Туреччині": Резніков відверто розповів про втрати ЗСУ на війніВідео

13:40

Яку тварину ви побачили першою: швидкий тест розповість про нюанси вашого характеруВідео

13:24

Кількість жертв ракетного удару РФ по Слов'янську зросла, під завалами можуть бути ще три людини

13:23

"Переоцінили свої сили": Захід не поставить Україні зброю в заплановані дати - нардепВідео

13:07

"Тобі електронна повістка швидше прийде, Едік": росіяни назвали терміни повернення РФ на ОІВідео

12:22

Може "з'їсти" красу та принести біду: чому не можна брати чужі дзеркала

Реклама
12:18

Коли закінчаться дощі і холод в Україні: синоптики показали карту і назвали дату потеплінняВідео

12:16

Софія Ротару на Великдень звернулася до фанатів українською мовою

11:43

Війська РФ побоюються контрнаступу ЗСУ в районі Бахмута і кидають до міста ПДВ - ISWВідео

10:57

"Потрібно, щоб Україна була озброєна до зубів": Годжес дав прогноз про завершення війни в УкраїніВідео

10:53

Великдень 2023: 10 найсуворіших заборон у велике свято - прикмети 16 квітняВідео

10:33

Санкції завдали удару по Росії, окупантам не вистачає техніки для війни з Україною - Мінфін СШАВідео

09:57

Чи завдадуть росіяни новий масований ракетний ударПогляд

09:50

Війна закінчиться лише після того, як Путіна не буде - РозумнийВідео

09:49

Україні для перемоги потрібні F-16, очікуємо хороших новин за підсумками Рамштайн-11 - ІгнатВідео

09:14

РФ вдарила ракетами по школах і лікарні на Миколаївщині, загинули двоє підлітків

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти