Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

Маріна Фурман
7 серпня 2025, 15:28
Російський диктатор зробив заяву про можливі перемовини з американським лідером.
Де відбудуться перемовини Трампа та Путіна / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Основне:

  • Зустріч Трампа та Путіна може відбутися в ОАЕ
  • Глава Кремля також не проти перемовин із Зеленським, але є умова

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа можливо пройде в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Про це заявив сам кремлівський лідер.

Путін сказав, що є багато друзів, які готові нібито допомогти організувати заходи такого роду.

"Один із друзів – це Президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Думаю, що ми вирішимо, але це було б одним із цілком прийнятних місць", - зазначив російський диктатор.

Зустріч Путіна та Зеленського

Глава Кремля також згадав про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Путін заявив, що не має нічого проти перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, однак для цього, за його словами, мають бути створені "відповідні умови".

Що означає для Путіна зустріч з Трампом

Кремлівський лідер Путін давно заявляв, що хоче зустрітися з президентом Трампом. Російський диктатор переконаний, що розмова віч-на-віч - найкращий шанс на перемогу у війні проти України, йдеться у матеріалі The New York Times.

Аналітики та люди, які добре знають Путіна, з початку війни кажуть: головна мета російського лідера — не стільки захопити території, скільки змусити світ погодитись на мирну угоду, яка допоможе йому досягти своїх політичних цілей. І саме президент США, на їхню думку, має найкращі можливості для досягнення цих цілей, які допоможуть зупинити розширення НАТО.

Це частково пояснює, чому Путін так старається не зіпсувати стосунки з Вашингтоном і намагається сподобатися Трампу, навіть, коли американський лідер ставить лідеру Кремля ультиматуми та дедлайни щодо війни в Україні.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Перемовини Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним.

Згодом помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін
