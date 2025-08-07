Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

Основне:
- Зустріч Трампа та Путіна може відбутися в ОАЕ
- Глава Кремля також не проти перемовин із Зеленським, але є умова
Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа можливо пройде в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Про це заявив сам кремлівський лідер.
Путін сказав, що є багато друзів, які готові нібито допомогти організувати заходи такого роду.
"Один із друзів – це Президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Думаю, що ми вирішимо, але це було б одним із цілком прийнятних місць", - зазначив російський диктатор.
Зустріч Путіна та Зеленського
Глава Кремля також згадав про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Путін заявив, що не має нічого проти перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, однак для цього, за його словами, мають бути створені "відповідні умови".
Що означає для Путіна зустріч з Трампом
Кремлівський лідер Путін давно заявляв, що хоче зустрітися з президентом Трампом. Російський диктатор переконаний, що розмова віч-на-віч - найкращий шанс на перемогу у війні проти України, йдеться у матеріалі The New York Times.
Аналітики та люди, які добре знають Путіна, з початку війни кажуть: головна мета російського лідера — не стільки захопити території, скільки змусити світ погодитись на мирну угоду, яка допоможе йому досягти своїх політичних цілей. І саме президент США, на їхню думку, має найкращі можливості для досягнення цих цілей, які допоможуть зупинити розширення НАТО.
Це частково пояснює, чому Путін так старається не зіпсувати стосунки з Вашингтоном і намагається сподобатися Трампу, навіть, коли американський лідер ставить лідеру Кремля ультиматуми та дедлайни щодо війни в Україні.
Перемовини Путіна та Трампа - що відомо
Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.
Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним.
Згодом помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання.
Про джерело: The New York Times
The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.
