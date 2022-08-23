ФРН та Канада дадуть Києву масу зброї, Захід ніколи не визнає анексію земель України - Шольц

Україні нададуть системи ППО, ракетні системи і тонни боєприпасів - Шольц / Колаж Reuters, Oliver Schmidt

Країни Заходу вже погодили новий пакет військової допомоги для України. Німеччина та Канада відправлять Києву системи протиповітряної оборони, ракетні системи і тонни боєприпасів. Захід ніколи не визнає анексію Росії українських територій. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Під час свого виступу на Кримській платформі у вівторок, 23 серпня, він розповів про те, що Берлін і Оттава нададуть Україні додаткові системи ППО, ракетні системи, а також тонни боєприпасів.

"Системи ППО, ракетні системи і тонни боєприпасів нададуть Україні Канада та Німеччина", - сказав Шольц і додав, що новий пакет військової допомоги Києву західним світом вже узгоджено.

Також Олаф Шольц підкреслив, що країни Заходу ніколи не визнають так зване "приєднання" Росією окупованих територій України.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ потрібно більше зброї для боротьби з військами РФ. За словами гаранта, на Заході, коли говорять про бажання перемоги Києва над Москвою, не повинні забувати про надання Україні належної військової допомоги. Інакше війна піде вглиб Європи, безпеку якої захищає і українська армія.

У Пентагоні 19 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 775 мільйонів доларів. У ньому будуть боєприпаси для HIMARS, 16 105-мм гаубиць і 36 тисяч снарядів, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, машини з протимінним захистом, а також додаткові протирадіолокаційні ракети HARM.

22 серпня у США заявили про намір підписати контракт на постачання Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600. Такі БПЛА можуть вражати об'єкти на відстані 40 кілометрів. Безпілотники мають підтримати контранаступлення ЗСУ на окуповані Херсон та Крим.

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