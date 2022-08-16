"Ніхто в світі не хоче воювати з Росією": Зеленський попередив, що війна піде глибше

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим потрібно більше зброї, щоб боротися з російськими окупантами. Інакше війна не зупиниться.

"Всі боялися війни... Всі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією. І це все. Це точка. І тому ми повинні вирішити, як залишатися сильними. Якщо ніхто не хоче з ними воювати, всі бояться з ними воювати" - Вибачте. Тоді ми будемо вирішувати, як це зробити, правильно це чи ні. Війна піде далі, глибше в Європу, тому, будь ласка, відправте нам зброю, тому що ми вас теж захищаємо", - підкреслив Зеленський в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, в України досі немає можливості закрити і захистити небо. Втім, саме це могло б врятувати життя багатьом українцям.

"З початку повномасштабного вторгнення досі все, про що я просив - закрити небо. Якби небо було закрито, у нас би не було всіх цих смертей. Ми пропонували альтернативу закритому небу: кілька літаків... Але навіть сьогодні, коли йде ця війна, у нас немає можливості закрити і захистити небо", - зазначив президент.

Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив думку, що Путін вже більше не готує нових наступів в Україні. Йому зараз потрібен мир, а не пауза у війні. Тому для нього зараз єдиною метою є завершити війну, не програвши її, щоб він міг пред'явити своєму суспільству хоч якусь перемогу. З цієї причини він може запропонувати Україні "компроміс".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

Читайте також: