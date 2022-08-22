"Україна готує наступ на Херсон та Крим": США закуплять для ЗСУ потужні БПЛА Switchblade

Україна отримає 10 дронів-камікадзе Switchblade 600 для контрнаступу на півдні / Колаж УНІАН, AeroVironment Inc

Армія США збирається підписати контракт на постачання для потреб України 10 далекобійних дронів-камікадзе Switchblade 600. Такі безпілотники можуть атакувати ворожі об'єкти на відстані 40 кілометрів. Дрони, ймовірно, принесуть користь для ЗСУ, які, як стверджують у Штатах, готують наступ на окуповані Росією Херсон та Крим.

Як повідомляє Defense News, американська армія має намір підписати контракт на постачання для України дронів-камікадзе Switchblade 600. Рішення цього питання анонсувалося ще 5 місяців тому.

Дивіться відео Главред - Жданов заявив про початок контрнаступу ЗСУ

За словами спікерки Пентагону Джесіки Максвелл, договір з компанією AeroVironment на постачання 10 безпілотних літальних апаратів для Києва підпишуть вже протягом місяця.

Раніше Україна вже отримала декілька одиниць БПЛА Switchblade 300, у яких менший радіус дальності, і безпілотники Phoenix Ghost. Однак, як вважають у США, в контексті підготовки ЗСУ до контрнаступу на півдні, найкраще підійдуть саме далекобійні дрони Switchblade 600. Їх можна ефективно використовувати для ударів по військовій техніці і військам РФ.

У Вашингтоні вважають, що безпілотники особливо знадобляться, коли армія України піде на звільнення Херсона та Криму.

"Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим, тому що вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі", - зазначив експерт Центру військово-морського флоту США Семюел Бендетт.

Підкреслюється, що БПЛА Switchblade 600 може вражати ворожі цілі на відстані 40 кілометрів. Дрон здатний перебувати в повітрі приблизно 40 хвилин. Наразі немає інформації щодо того, коли такі безпілотники надійдуть в Україну.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на поступки Росії щодо територій. Такий крок означатиме перенесення війни на майбутнє. Київ має намір відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У Головному управлінні розвідки сказали, що незабаром на фронтах війни Росії проти України можуть відбуватися "дуже гострі події". Москва поки що не готова до відведення військ, проте ЗСУ мають намір звільнити всі свої землі, які захопили окупанти. Загострення може статися і до Дня Незалежності.

Естонський генерал-майор Вейк-Велло Пальм зазначив, що у ЗСУ і у військ Росії є близько 8-10 тижнів для проведення масштабних військових операцій. За його словами, якщо армія України вирішить проводити контрнаступ в жовтні, вона може зіткнутися зі складнощами. Українські війська працюють грамотно, проте окупанти РФ все ще ведуть тактичний наступ.

Інші новини: