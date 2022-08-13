У Німеччині звинуватили Шольца у затягуванні війни в Україні - Мерц

Шольца звинуватили у затягуванні війни в Україні / Reuters

У Німеччині звинуватили канцлера Олафа Шольца у затягуванні війни в України та недостатній військовій допомозі. Це призводить до численних жертв в Україні. Так вважає голова німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц, повідомляє DPA.

Він також зазначив, що у цій війні Німеччина підтримує Україну, тому просить "не ліпити образ посередника".

"ФРН не відіграє жодної посередницької ролі в цьому конфлікті. Ми разом із Європою – на боці України й тому не можемо бути нейтральними в цьому питанні", – сказав Мерц.

Мерц звинувачує уряд Шольца у тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в постачанні важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.

"Уряд мав швидко зробити те, що ухвалив німецький Бундестаг 28 квітня, а саме – поставити важку техніку у великих масштабах", – додав Мерц.

Він заявив, що зараз Німеччина не допомагає Україні в повному обсязі, тому неможливо зараз зупинити війну.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві".

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

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