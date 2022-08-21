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Якщо РФ захопить Київ і розгромить Україну, на черзі будуть Франція, ФРН, Британія та США - Соскін

21 серпня 2022, 15:05

Заходу не можна відступати, війна Росії проти України – це не Афганістан, Іран чи Лівія, вважає Олег Соскін.

Путін, ЗСУ, війська РФ
Захід не може дозволити Україні програти війну з Росією - експерт / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters, УНІАН

Західний світ не може дати Україні програти війну з Росією. Інакше тоді вже сам Захід опиниться під ударом. За такого сценарію черзі буде розгром Франції, ФРН, Великобританії і США. Ситуація відрізняється від того, що відбувалося у Афганістані, Ірані чи Лівії. Якщо Захід програє, він втратить лідерство, внаслідок чого Москва і Путін диктуватимуть свої правила. Всі вирішать, що можна діяти, як Кремль, після чого світу загрожують вкрай негативні наслідки. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

У чаті на Главреді він розповів про те, що Захід категорично не може дозволити Україні програти, оскільки тоді вже на черзі на розгрому будуть країни-лідери західної спільноти.

"Захід вже не може дати Україні програти. Для нього це вже питання життя або смерті. Адже це вже не питання України. Якщо Росія захопить Київ, розгромить Україну, тобто Україна зазнає поразки, наступним на черзі буде розгром Франції, Німеччини, Великобританії та США. Вже настільки підняті ставки, що Заходу не можна відступати. Це - не Афганістан, Іран чи Лівія", - пояснив Соскін.

За його словами, при сценарії поразки України з'явиться загроза дестабілізації ситуації на інших територіях. Правила диктуватимуть вже Росія і Путін, а не Захід. Це може призвести до вкрай негативних наслідків.

"У разі поразки України спалахнуть багато інших територій, тому що Захід втратить верховенство, а моду диктуватиме Москва, Путін. У цьому випадку всі вирішать, що можна діяти так само, як РФ, і вирішувати свої питання таким шляхом. Це призведе до колосального поширення війни на Вірменію, Азербайджан, Сербію, Албанію, Азію, Тайвань, Північну і Південну Кореї... Це навіть страшно собі уявити", - підкреслив Олег Соскін.

Раніше політолог Соскін заявив, що Росія концентрує свої військові сили на півдні з метою наступу в напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Миколаєва. Втім, на думку експерта, окупантам не вдасться реалізувати поставлені Москвою "завдання". Якщо росіяни вдадуться до захоплення нових територій, ЗСУ підуть вже на російські землі.

Дивіться чат на Главреді з політологом Олегом Соскіним

Також Соскін вважає, що Росії загрожує ізоляція, оскільки всі галузі – крім газової і нафтової – припиняють працювати. Крім того, на думку експерта, елітам у Кремлі Путін вже набрид. Вони можуть піти на відсторонення його від влади.

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