В України є три місяці, щоби перемогти РФ: генерал попередив про можливу зраду Заходу

Річард Кемп вважає, що Путін може змусити Захід зрадити Україну / Фото УНІАН

Взимку російський диктатор Володимир Путін вдасться до газового шантажу, і є ризик того, що західні партнери можуть зрадити Україну. Таку думку висловив колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп.

Як пише The Telegraph, на думку Кемпа війна може перейти у фазу "глибокої заморозки", а країни-союзники України почнуть тиснути на президента України Володимира Зеленського.

"У той час як європейці сліпо тамували свій голод за дешевою російською енергією, Путін роками готував для них стратегічну пастку. Його фінансування, дезінформація та агенти впливу в екологічному русі збільшили залежність від Росії", - сказав Кемп.

Полковник вважає, що Захід хоче вести до мінімуму економічний збиток через санкції. Країни-союзники України значно скоротили споживання газу серед побутових споживачів, а також ціни на газ можуть сильно злетіти. Це викличе масове невдоволення виборців, що може змусити політиків переглянути свою підтримку України та жорсткі санкції проти Росії.

Кемп додав, що російський диктатор Путін знає, як посилити тиск до тих пір, поки європейські країни не здадуться, зокрема шляхом повного відключення енергопостачання.

"З цією загрозою, що нависла над їхніми головами, він буде маніпулювати припиненням вогню на саміті G20 в листопаді, заявивши, що мир може наступити, якщо він утримає Донбас, Крим і захоплену ним територію вздовж південного узбережжя України", – пояснив британський військовий.

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак раніше також заявляв, що країни Європи повинні зберігати єдність, тому що взимку може початися газовий шантаж з боку Російської Федерації.

19 серпня стало відомо, що російський газовий монополіст Газпром на період з 31 серпня до 1 вересня призупинить поставки палива в Європу трубопроводом Північний потік-1. Нібито будуть проводитися технічні роботи. На тлі заяви компанії ціна на газ на біржах в європейських країнах перевищила показник в 2700 доларів за тисячу кубометрів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа повинна бити по Росії у відповідь на чергові газові загрози, пов'язані з обмеженням поставок газопроводом Північний потік.

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