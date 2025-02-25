Путіну буде складно продовжувати війну: в ISW назвали проблеми РФ

Соціологічні опитування демонструють високий рівень підтримки росіянами війни проти України.

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Путіну буде складно продовжувати війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Росіяни хочуть повної капітуляції України

У РФ починають відчувати економічні втрати

Російський президент Володимир Путін планує продовжувати війну до повної капітуляції України, чого хоче більшість росіян. Однак населення РФ уже відчуває погіршення економічної ситуації через великі витрати на затяжну військову кампанію. Про це повідомляє Інститут вивчення війни(ISW).

Зазначається, що нещодавні соціологічні опитування демонструють високий рівень підтримки росіянами війни проти України до повної капітуляції.

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Водночас, росіяни починають відчувати економічні втрати через три роки війни. Це ставить під сумнів здатність Путіна продовжувати балансувати з підходом "продукти і озброєння" в середньо- і довгостроковій перспективі.

"Президент Росії Володимир Путін поки що залишається відданим продовженню своєї війни в Україні, навіть незважаючи на зростання внутрішнього політичного та економічного тиску. Він не демонструє жодних ознак переосмислення своєї рішучості схилити Україну до капітуляції", - вважають в ISW.

Переговори про мир в Україні - головне:

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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