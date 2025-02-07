В Україні може з’явитись 'брудна' ядерна зброя: гучна заява дипломата

"Брудна" ядерна зброя може стати стримувальним фактором.

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Ядерна зброя / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Україна захищатиметься від загрози з боку РФ всіма можливими способами

Українську сторону не влаштовує припинення війни за будь-яку ціну

Якщо питання вступу України до НАТО зникне з порядку денного, то країна захищатиметься від російської загрози всіма можливими способами. Про це сказав дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, українську сторону не влаштовує припинення війни за будь-яку ціну – тобто коштом самої України.

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Він також підкреслив, що у перемовинах перемагає той, хто має сильнішу нервову систему.

"А щодо ядерної зброї, то в нас є всі необхідні умови для того, щоб щонайменше "брудна" ядерна зброя опинилася в українських руках. Це не те, чим зараз володіють США і Росія, але вона може бути стримувальним фактором. Там бісяться, "за порєбріком", але ми повинні думати про свою безпеку", – наголосив Огризко.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, спеціальний представник Сполучених Штатів по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що повернення Україні ядерної зброї вкрай малоймовірне.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя.

Крім того, дані нового соціологічного дослідження КМІС свідчать про те, що більшість українців (73%) підтримують ідею відновлення ядерного арсеналу.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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