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Франція передала ЗСУ потужні системи ППО Crotale - Макрон

21 грудня 2022, 13:55
Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, французька армія передала Збройним силам України системи протиповітряної оборони Crotale.
Макрон, Кротейл
Франція передала ЗСУ потужні системи ППО Crotale - Макрон / Колаж фото УНІАН та Вікіпедія

Франція передала ВСУ системи протиповітряної оборони моделі Crotale. Про це повідомляє телеканал France 24 з посиланням на заяву французького президента Еммануеля Макрона.

"В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, артилерійські установки, Crotale (батареї ППО), обладнання понад те, що ми вже поставили", – сказав чиновник.

Макрон особливо зазначив - спільно з Міністерством оборони Франції працює над організацією поставок Україні зброї і боєприпасів вже в першому кварталі нинішнього року.

За словами президента Франції, поставки зброї ЗСУ на початку 2023 року року включатимуть в тому числі і самохідні артилерійські установки моделі Caesar. При цьому президент Франції не став уточнювати, скільки саме установок отримає Україна.

Довідка. ЗРК Crotale ("Гримуча змія")

Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радиокомандой системою наведення, вони забезпечують перехоплення цілей зі швидкістю до 1800 км/ч. Кількість цілей, які можуть обстрілювати одночасно, становить до 4 одиниць, а швидкість реакції комплексу складає всього п'ять секунд - завдяки цифровізації комплексу.

Допомога Франції для ЗСУ

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначав, що у Франції йдуть дискусії по поставках ще шести САУ Caesar і крім того, Париж вивчає український запит на постачання ракет для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки Caesar замість переданих Україні.

Також Париж виділив 100 млн євро до фонду, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чого-небудь за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

Пізніше керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив - Міноборони Франції передало Україні особливу далекобійну реактивну систему залпового вогню моделі LRU.

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