З Франції в Україну привезли потужну ракетну установку LRU - Резніков / колаж фото УНІАН і Олексій Резніков / Twitter

Міноборони Франції передало Україні особливу далекобійну реактивну систему залпового вогню моделі LRU. РСЗВ вже прибула в Україну. Про це заявив керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці в Twitter.

"В Україну прибув 4-й брат з родини "Довгої руки" - LRU з Франції! Українська армія стала ще потужнішою для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном. Дякую Себастьєну Лекорню (міністр Збройних сил Франції - Главред), уряду та народу Франції!", - сказав він.

Довідка. LRU (Lance Roquette Unitaire) - це Французька модернізація американської РСЗВ M270, повідомляє Вікіпедія. Також є німецька модифікація MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) та італійська - MLRS-I (MLRS Improved).

Допомога Франції для ЗСУ

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначав, що у Франції йдуть дискусії по поставках ще шести САУ Caesar і крім того, Париж вивчає український запит на постачання ракет для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки Caesar замість переданих Україні.

Також Париж виділив 100 млн євро до фонду, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чого-небудь за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

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