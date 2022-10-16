"Гримуча змія" прикриє небо: Франція озброїть ЗСУ потужними ЗРК Crotale

ЗРК Crotale озброять ЗСУ / mil.in.ua

Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale для боротьби з окупантами РФ, заявив глава французького Міноборони Себастьян Лекорню.

"Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками і повітряними бомбардуваннями", - цитує його Associated Press.

Він пояснив, що згідно з планами, Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використанню.

Французький міністр оборони нагадав, що Франція має в своєму розпорядженні 12 батареями цих ППО, але не уточнив, скільки з них направлять Україні. Також Лекорню сказав, що ЗРК Crotale, що вибули зі складу французьких збройних сил, змінять більш сучасні системи ППО.

Крім того, він також повідомив, що до 2 тисячі українських військових пройдуть навчання у французьких військових частинах. Кілька тижнів їх навчатимуть веденню бою, використанню французької техніки, навичкам, пов'язаним з тилом і постачанням.

Допомога Франції для ЗСУ

Лекорню зазначив, що йдуть дискусії щодо постачання ще шести САУ CAESAR, і крім того, Париж вивчає український запит на постачання ракет для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки CAESAR замість переданих Україні.

Також Париж виділив 100 млн євро до фонду, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чого-небудь за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

ЗРК Crotale (фр. - гримуча змія)

Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радиокомандой системою наведення, вони забезпечують перехоплення цілей зі швидкістю до 1800 км/ч. Кількість цілей, які можуть обстрілювати одночасно, становить до 4 одиниць, а швидкість реакції комплексу складає всього п'ять секунд завдяки цифровізації комплексу.

Характеристика:

Дальність знищення цілей становить до 10 км;

Висота ураження цілей до 6 км.

Передбачається установка комплексу на одне шасі на якому розміщується:

оглядова РЛС з дальністю виявлення літаків до 20 км, РЛС супровід цілей;

оптико-електронна система виявлення цілей, яка, в залежності від погодних умов, забезпечує виявлення на відстані від 10 до 19 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

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