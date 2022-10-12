Франція обіцяє передати Україні три оновлені аналоги HIMARS – BBC

РСЗВ LRU M270 можуть з'явитися на озброєнні армії України / Cкріншот YouTube

Франція пообіцяла передати Києву три своїх ракетних установки LRU M270. Йдеться про оновлений аналог американських HIMARS на гусеничному ходу. Всього у французів 12 таких установок, ще 40 LRM M270 (немодернізованих РСЗВ) на консервації.

Як повідомляє BBC з посиланням на власні джерела, про це йшлося на зустрічі союзників у форматі Рамштайн у Брюсселі 12 жовтня.

Згідно з попередніми відомостями, Париж обіцяє передати Києву 3 ракетних установки LRU M270. Це оновлений аналог американських ракетних систем HIMARS на гусеничному ходу.

Журналісти, посилаючись на експертів з озброєнь проекту Oryx, відзначили, що у Франції на ходу 12 установок LRU. Ще 40, немодернізованих LRM M270, залишаються на складах.

Нагадаємо, на початку жовтня посол України в США Оксана Маркарова заявила, що українська та американська сторони обговорюють можливість постачань Києву ракет, дальність яких більше, ніж у тих, які використовуються в РСЗВ HIMARS. Дипломатка зазначила, що Київ готовий обговорювати із Заходом питання щодо цілей у разі отримання ракет дальністю більше 100 км.

Нові постачання HIMARS Україні від США

Глава Білого дому Джо Байден 4 жовтня зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

За підсумками розмови стало відомо, що Вашингтон приготував для Києва новий пакет військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів, до якого включили і додаткові ракетні установки HIMARS.

Міністр оборони Олексій Резніков 11 жовтня повідомив, що Україна вже отримала 4 додаткових одиниці HIMARS. Інформацію підтвердив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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