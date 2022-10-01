ЗСУ потрібніші: Франція замість Данії поставить Україні партію потужних САУ Caesar

Французькі САУ Caesar передадуть ЗСУ / Wikipedia

Франція може передати Збройним силам України від 6 до 12 самохідних гармат Caesar, взятих з партії, яка була замовлена Данією.

Ведеться технічне обговорення, а угода є предметом принципової політичної угоди між трьома урядами, повідомляє видання Le Monde.

"Це було виявлено в ході листування в останні тижні між президентом Еммануелем Макроном, його українським колегою Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном", - пише французьке видання.

Відзначається, що партія, з якої можуть бути взяті додаткові гаубиці, була замовлена Данією в 2017 році, коли був підписаний контракт на поставку 15 гаубиць. У 2019 році Данія розширила замовлення на ще 4 гармати. Поставками займається виробник гаубиць - компанія Nexter.

При цьому Данія згодна відмовитися від частини партії, оскільки знаряддя все ще знаходяться в процесі технічної перевірки або навіть не всі з них відповідають специфікаціям, спочатку встановленим датською стороною. У свою чергу Україна, яка задоволена ефективністю Caesar, готова прийняти рішення в поточному вигляді.

"Ні в Єлисейському палаці, ні в Міністерстві збройних сил операцію коментувати не побажали", - вказує видання.

У статті йдеться про те, що гаубиці Caesar, які вироблялися для Данії, є більш важкою моделлю, ніж ті, які використовує французька армія – Вага 32 тонни проти 18 тонн, встановлені на 16 колесах замість 12, і можуть нести до 36 снарядів замість 18, а їх кабіна більш захищена.

"Caesar - ідеальний інструмент для контрбатарейної боротьби, виявлення і знищення ворожої артилерії до того, як вона виявить вас", – підкреслило військове джерело видання.

Caesar – Французька 155-мм самохідна артилерійська установка. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях і польових загородженнях.

У Франції вони перебувають на озброєнні з 2007 року.

Така гармата може застосовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, в тому числі касетні. Максимальна дальність стрільби 42 км. з цієї техніки можна робити 6 пострілів в хвилину.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що українські захисники вже використовують такі гаубиці на фронті. Він зазначив, що артилеристи ЗСУ швидко, фактично за 2-3 години оволоділи новими САУ, і опублікував фото їх використання.

Читайте ще: