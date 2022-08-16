Найманець-пропагандист помер від удару HIMARS: раніше він сміявся над РСЗВ

ЗСУ ліквідували пропагандиста РФ / скріншот

На Донбасі був ліквідований російський найманець-пропагандист, відомий як "Білий". Окупант вів канал Grey Zone на YouTube і свій канал в Telegram, де пропагував війну Росії проти України.

Інші російські пропагандисти назвали його "воїном, який відправився в Вальхаллу".

"На жаль, інформація підтвердилася. Власник каналу Grey Zone, відомий як 500, позивний Білий, потрапив під удари HIMARS'ів в Попасній. Нам важко про це говорити, але через добу боротьби за життя, наш дорогий друг і брат пішов у військо Одіна", – повідомили в одному з пабліків.

Також "Адмін" брав участь у розв'язаних Росією війнах: у другій російсько-чеченській, де був розвідником, а після, вже як найманець-вагнерівець - в Сирії і на Донбасі.

Інформація про загибель пропагандиста / скріншот

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "засвітився", зокрема, в боях за Маріуполь.

В одному зі своїх " відеооглядів "разом з ще одним таким же пропагандистом," Адмін "дозволив собі жарти над американським озброєнням: заявив, що не варто називати населений пункт, де вони знімають свій ролик,"щоб HIMARS не прилетів".

Судячи з повідомлень інших пропагандистів, саме HIMARS і допоміг нарешті "денацифікувати" цього найманця.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який покомандував всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

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