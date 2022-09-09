Окупанти РФ накрили Харків з РСЗВ: багато поранених, серед них діти

РФ накрила Харків з РСЗВ / t.me/s/synegubov

У п'ятницю, 9 вересня, в Харкові в результаті обстрілу російських окупантів є поранені, серед них діти.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, в Харкові зафіксовані попадання в приватні будинки, в деяких з них пожежі.

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"Також прильоти в дитячий будинок творчості і школу, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок в центральній частині міста", - написав Терехов.

Він закликав харків'ян бути максимально обережними і знаходиться в укриттях.

У свою чергу глава Харківської ОВВА Олег Синєгубов уточнив в Telegram, що в результаті обстрілу РФ в Харкові постраждали 14 осіб, серед них троє дітей (3, 11 і 15 років).

У Мережі також опублікували відео обстрілу Харкова російськими окупантами з РСЗВ.

Нагадаємо, раніше війська Росії обстріляли Харків. Жителі міста почули вибухи. У деяких районах піднявся стовп диму. Зафіксовані ворожі Прильоти в центральній частині Київського району.

В результаті зруйновано Багатоквартирний будинок. Харківський градоначальник Ігор Терехов заявив, що в центрі міста ще один приліт.

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