Фон дер Ляєн закликала союзників терміново надати Україні далекобійну зброю

Президентка Європейської комісії закликала союзників надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння.

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У ЄС закликала надати Україні далекобійне озброєння / колаж: Главред, фото: ОПУ, Українська добровольча армія

Урсула фон дер Ляєн наголосила, щоб вирівняти на полі бою розрив у дальності, Захід має надати Україні далекобійне озброєння. Про це вона заявила під час виступу на форумі Globsec.

Президентка Єврокомісії нагадала, що Путін намагається зруйнувати мир, який світ важко будував після закінчення Другої світової війни. Вона звинуватила Росію у неспровокованій і невиправданій війні.

"Без жодних причин вона вторглася в Україну, щоб стерти її з лиця землі. І Росія відмовляється визнати Україну як незалежну державу. Але воля України до боротьби й до свободи вразила світ", - зазначила фон дер Ляєн під час виступу на форумі Globsec.

Вона наголосила на тому, що Україна терміново потребує військової допомоги, зокрема далекобійної артилерії і системи озброєння.

"Ми щойно запропонували закон про виробництво боєприпасів – ми називаємо це якомога швидше. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто можуть, повинні надати далекобійну артилерію та системи озброєння, які можуть допомогти Україні вирівняти розрив на полі бою в радіусі дії сил вторгнення", - додала президентка Єврокомісії.

Дивіться відео про те, що ввійшло у новий пакет озброєння для України від США:

Україна готується до контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, що Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

У ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під Бахмутом. Водночас він наголосив на тому, що ситуація в Бахмуті залишається складною, адже окупанти застосовують велику кількість артилерії. Окупанти вже дізналися про один "сюрприз" від ЗСУ.

Україна отримала все для початку контрнаступу. Сполучені Штати готові підтримати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16, сказав радник Байдена з питань нацбезпеки Джон Салліван.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

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