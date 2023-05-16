УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки: ЗСУ наступають уже 3 дні

Юлія Куришко
16 травня 2023, 12:11 оновлено 16 травня, 12:33
287
Командувач сухопутних військ ЗСУ відвідав бійців під Бахмутом.
'Вагнерівці' залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки: ЗСУ наступають уже 3 дні
Сирський відвідав військових під Бахмутом / колаж Главред: скріншот: t.me/osirskiy

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військових під Бахмутом і подякував їм за контрнаступальні дії упродовж останніх 3 днів, які повністю дезорієнтували ворога.

Сирський у своєму Telegram-каналі повідомив, що використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

"Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша", - зазначив командувач.

відео дня

Він додав, що разом з командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. А також, що вони всі разом прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки", - додав Сирський.

'Вагнерівці' залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки: ЗСУ наступають уже 3 дні
Сирський відвідав бійців під Бахмутом / скріншот: t.me/osirskiy

Дивіться відео, як Сирський відвідав бійців під Бахмутом:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що ЗСУ контрнаступають у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

Захисники України стабілізували фланги. Українські атаки відтіснили російську лінію фронту. Це, ймовірно, дозволило відновити безпечніше використання ключової дороги постачання.

Бійці ЗСУ в Бахмуті добилися часткових успіхів, йде оборонна операція. Ситуація залишається складною, російські окупанти підтягують своїх штурмовиків. Йдуть важкі бої.

Армію РФ очікує справжня катастрофа. Подоляк зазначив, що Україна вже перехопила ініціативу на полі бою. Він натякає на те, що контрнаступ ЗСУ почнеться навесні і триватиме протягом літа.

Більше військових новин:

війна в Україні Бахмут Олександр Сырский контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Привітали" посланника Китаю: у Зеленського висловилися щодо удару РФ по Києву

"Привітали" посланника Китаю: у Зеленського висловилися щодо удару РФ по Києву

13:14 Україна
У ЗСУ сформують 4 ескадрильї: Україна планує отримати 50 винищувачів F-16

У ЗСУ сформують 4 ескадрильї: Україна планує отримати 50 винищувачів F-16

11:26 Україна
Тактичний успіх ЗСУ в Бахмуті: захисники України стабілізували фланги - розвідка Британії

Тактичний успіх ЗСУ в Бахмуті: захисники України стабілізували фланги - розвідка Британії

10:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:37

"Путіна може вбити лише одна людина": Піонтковський назвав ім’я і два сценарії

13:33

Столиця під загрозою: від початку травня росіяни 8 разів масово атакували ракетами КиївВідео

13:14

"Привітали" посланника Китаю: у Зеленського висловилися щодо удару РФ по Києву

13:09

Як правильно заморозити сир: 3 головних правила збереження продукту

13:08

Навіщо роблять отвір в боці корови і засовують туди руки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:30

Лише 50% людей здатні впоратися з головоломкою: треба за 15 секунд знайти окуляри серед інструментів

12:30

Вибухом рознесло будівлю ФСБ: у Курській області поранено п'ятьох прикордонників РФ

12:18

Як зараз виглядає Меган Маркл, яка ховається від британської королівської сім'ї

12:11

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки: ЗСУ наступають уже 3 дніВідео

Реклама
12:10

Мовний скандал спалахнув у Києві: проректор з погрозами вигнав студентку, яка проти російської мови

11:59

Гороскоп на завтра 17 травня 2023: Стрільцям - напруга у стосунках, Тельцям - погана новинаВідео

11:51

Всупереч логіці: чому люди п'ють чай у спеку

11:49

В одному з кафе Криму дружині окупанта не дали заспівати гімн РФ: росіянка влаштувала істерикуВідео

11:26

У ЗСУ сформують 4 ескадрильї: Україна планує отримати 50 винищувачів F-16

11:14

Мішина і Воронова влипнули у скандал через публікації роботи ППО

10:58

Тактичний успіх ЗСУ в Бахмуті: захисники України стабілізували фланги - розвідка Британії

10:50

Чому не можна притуляться до вікна і надягати шорти в літак: бортпровідник назвав причину

10:45

Росіяни пішли ва-банк з Кинджалами і зганьбилисяПогляд

10:45

ППО змінює позиції після пусків: Ігнат розкрив деталі нічної ракетної атаки РФВідео

10:43

Відомий учитель України Авраменко розповів, як правильно: "тірамісу" чи "тирамісу"Відео

Реклама
10:42

Як обрати ідеальні джинси без примірки: 3 лайфхаки, які підірвали TikTok

10:20

Загадка, яка змусить кинути собі виклик: потрібно знайти дивного коня за 8 секунд

10:18

Чи можна ламати бузок: розвінчано популярний міф

09:45

Гурт KAZKA зухвало покликав Путіна у Гаагу

09:36

6 із 6: росіяни переконалися у вразливості КинджалівПогляд

09:27

"Будем скандалити": Кондратюк розповів про конфлікт з Винником, який майже дійшов до суду

09:02

Загадка СРСР: навіщо з літаків скидали спеціально навчених сонечокВідео

08:46

Окупанти атакували з землі, повітря та моря: вночі над Україною збили 18 ворожих ракет

08:36

"Лукашенко не відрізняється від Путіна": білоруси можуть влаштувати революцію – СанніковВідео

08:26

Двоє дітей не дочекаються батька: під Бахмутом загинув розвідник з Харківщини

08:10

Другий тур у Туреччині: чому буде цікавоПогляд

07:46

Дозволять здійснити контрнаступ: Франція надасть ЗСУ ракети великої дальності - МакронВідео

07:45

Кремль готується дискредитувати Пригожина як зрадника, але поки що в Путіна зв’язані руки – ISW

07:16

Головоломка для найбільш гострозорих: потрібно за 10 секунд знайти дивну корону

07:12

Перший італійсько-французький ЗРК SAMP/T вже в Україні - La Stampa

06:38

Вранці 16 травня в Києві лунали потужні вибухи, РФ атакувала столицю ракетами: що відомоВідео

06:00

Що буде, якщо Лукашенка не стане?Погляд

05:30

Що зробити, щоб не ріс бур'ян: поради, які треба знати кожному дачникові

05:00

єВідновлення: заявки на ремонт можна подавати необмежену кількість разівВідео

04:30

"Кремль може прибрати Лукашенка": Санніков сказав, чого найбільше боїться білоруський диктаторВідео

Реклама
04:00

Землю накриває потужна магнітна буря: відома небезпечна для здоров'я датаВідео

03:30

Путін може спробувати окупувати Білорусь під прикриттям договору про Союзну державу - СанніковВідео

03:20

Відірватися від нього неможливо: найсмачніший і легкий чізкейк з 3 інгредієнтів - рецептВідео

02:47

Іво Бобул зібрався на Євробачення: "Знаю, що я не пролетів би"Відео

02:17

"Здоров'я йому в Білорусі ніхто не бажає": політик розповів про хворобу ЛукашенкаВідео

01:30

Чи потрібно мити сало: несподівана відповідь здивує досвідчених гурманів

00:51

Навіщо 16 травня потрібно кожному принести гілки берези додому: прикмети і що не можна робитиВідео

00:20

Захищає будинок від злого ока і приносить удачу: як перетворити гострий перець в найсильніший оберіг

00:10

Чутки про хворобу Лукашенка: Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті диктатора РБВідео

15 травня, понеділок
23:26

На півдні росіяни зібрали 150 тисяч військових: Жданов оцінив їхній потенціалВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти