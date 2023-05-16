'Вагнерівці' залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки: ЗСУ наступають уже 3 дні

Командувач сухопутних військ ЗСУ відвідав бійців під Бахмутом.

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Сирський відвідав військових під Бахмутом / колаж Главред: скріншот: t.me/osirskiy

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військових під Бахмутом і подякував їм за контрнаступальні дії упродовж останніх 3 днів, які повністю дезорієнтували ворога.

Сирський у своєму Telegram-каналі повідомив, що використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

"Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша", - зазначив командувач.

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Він додав, що разом з командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. А також, що вони всі разом прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки", - додав Сирський.

Сирський відвідав бійців під Бахмутом / скріншот: t.me/osirskiy

Дивіться відео, як Сирський відвідав бійців під Бахмутом:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що ЗСУ контрнаступають у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

Захисники України стабілізували фланги. Українські атаки відтіснили російську лінію фронту. Це, ймовірно, дозволило відновити безпечніше використання ключової дороги постачання.

Бійці ЗСУ в Бахмуті добилися часткових успіхів, йде оборонна операція. Ситуація залишається складною, російські окупанти підтягують своїх штурмовиків. Йдуть важкі бої.

Армію РФ очікує справжня катастрофа. Подоляк зазначив, що Україна вже перехопила ініціативу на полі бою. Він натякає на те, що контрнаступ ЗСУ почнеться навесні і триватиме протягом літа.

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