"Анонсувати є що": у ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під Бахмутом

Українські військові просунулись углиб окупантів та по флангах. Надалі є схожі плани.

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ЗСУ підготували окупантам нові сюрпризи у Бахмуті / Колаж: Головред, фото: фото: 93-а ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Українські військові продовжують тримати оборону у Бахмуті попри те, що окупанти тиснуть на позиції ЗСУ. Однак захисники вже готують новий "сюрприз" для окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужба 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба.

Водночас він наголосив на тому, що ситуація в Бахмуті залишається складною, адже окупанти застосовують велику кількість артилерії.

"Не можу сказати, що відчуваються якісь глобальні зміни з їхньої сторони. Вони як тиснули, так і тиснуть, як посипали артилерією, танковими обстрілами і всім рештою, так і продовжують це робити. Тому не можна нічого сказати з цього приводу. Про снарядний голос не йдеться, у них достатньо снарядів", – розповів Шандиба.

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Шандиба додав, окупанти вже дізналися про один "сюрприз" від ЗСУ. Однак про інший поки говорити не можна.

"Анонсувати є що, але наразі давайте тримати це в таємниці. Тому що минулий сюрприз, він вже здійснився. Якщо ви знаєте, наша бригада просунулася до 3 кілометрів вглиб противника і приблизно так само по флангах. Тобто сили бригади звільнили шести квадратних кілометрів території. В подальшому є плани схожі до цих, але поки не будемо говорити, але це буде", – сказав він.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалитися в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

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