Захід дасть авіацію для контрнаступу, ЗСУ увірвуться до Криму: несподіваний прогноз окультиста з РФ

Контрнаступ ЗСУ завершиться в третій декаді серпня - першій декаді вересня, не виключив Андрій Космач.

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З'явився прогноз щодо контрнаступу ЗСУ / Колаж 93 ОМБр, Bundeswehr

Відомий російський філософ і окультист Андрій Космач спрогнозував результати очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Як сказав він у інтерв'ю Марку Фейгіну, контрнаступ ЗСУ розпочнеться у першій-другій декаді травня.

Він пояснив, що це збігається з періодом місячного затемнення, яке буде 5 травня, і до опозиції Плутона і Марса, яке у нас буде 21 травня.

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"І саме в цей проміжок часу контрнаступ почнеться", - прогнозує окультист.

Разом з тим він не виключає, що контрнаступ ЗСУ завершиться в третій декаді серпня – першій декаді вересня 2023 року.

При цьому співрозмовник не виключив деокупацію Криму та інші "сюрпризи" для Росії.

"Український контрнаступ буде сильніше "Фауста" Гете і увійде в аннали світової військової стратегії", – прогнозує він і стверджує, що воно буде проходити хвилями і на різних напрямках.

"А підживленням наступу стане відкриття американських військових складів, які знаходяться в Європі. Це буде невичерпний потік. Ви багато побачите те, про що зараз не говорять, в тому числі (західну. - Ред.) авіацію. Український контрнаступ і як наслідок – падіння "сакрального" Криму, це фундаментальний тригер, який запустить процес каскадного руйнування "російського Нео-Карфагена", — додав Космач.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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