"Фактичне обнулення": що Росія втратила через війну в Україні

Анна Ярославська
17 січня 2026, 02:31
Економічні, політичні та репутаційні втрати Росії є колосальними, вважає Ольга Курносова.
Ольга Курносова, Володимир Путін
Ольга Курносова назвала "досягнення" Путіна у війні проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/olga.kurnosova.9

Коротко:

  • Втрати Росії значно перевищують будь-які військові або територіальні результати
  • Найбільш відчутні втрати — економічні, політичні та репутаційні
  • Росія втратила навіть залишки позитивного ставлення з боку українців

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова заявила, що так звані "досягнення" президента РФ Володимира Путіна за час повномасштабної війни проти України фактично дорівнюють нулю.

За її словами, втрати Росії — економічні, політичні та репутаційні — є колосальними і несумірними з будь-якими результатами.

"На мій погляд, ці "досягнення" фактично дорівнюють нулю. Якщо подивитися з будь-якого боку — чи то захоплені території, чи, тим більше, те, що Росія за цей час втратила, — втрати колосальні", — сказала Курносова в інтерв'ю Главреду.

За її словами, Росія втратила навіть залишки позитивного ставлення з боку українців, які могли зберігатися раніше. Саме дії Кремля, на її думку, стали причиною знесення пам'ятників, перейменування вулиць і відмови від російської культурної спадщини в Україні.

Вона зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення в ряді українських міст, включаючи Харків і Одесу, значно скоротилося використання російської мови. Все більше жителів свідомо переходять на українську.

"Саме Путін обнулив роль російської мови в Україні. Чи можна це назвати його "досягненням"?", — зазначила Курносова.

Крім того, вона розкритикувала тезу Кремля про те, що українці і росіяни нібито є "одним народом", зазначивши, що в такому випадку дії РФ можна розцінювати як "громадянську війну".

"Основне "досягнення" за весь цей час — це фактичне зведення до нуля ролі Росії на пострадянському просторі та в Європі. Це і політичне зведення до нуля, і економічне. Російська економіка перебуває в дуже скрутному становищі, і багато економістів кажуть про те, що вона може не пережити 2026 рік. Ось, по суті, і всі "досягнення" Володимира Путіна за цей час", - резюмувала російська опозиціонерка.

Дивіться відео інтерв'ю Ольги Курносової Главреду:

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Як писав Главред, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія зацікавлена в якнайшвидшому досягненні миру і завершенні війни РФ проти України. Він заявив про відкритість Росії до відновлення певного рівня відносин з європейськими державами. Путін стверджує, що Москва раніше пропонувала варіанти і, на її думку, раціональні рішення, які могли б влаштувати різні регіони світу - від США і Європи до Азії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін повністю зазнав поразки у війні проти України. При цьому поки що немає жодних ознак, що він хоче домовлятися про мир. Столтенберг підкреслив, що "на даний момент Путін повністю провалився".

Тим часом у Британії заговорили про викрадення Путіна. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі допустив можливість затримання російського диктатора для притягнення його до відповідальності за військові злочини, як це нещодавно сталося з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

Що змусить Кремль змінити курс у війні: думка експерта

Політтехнолог Аббас Галлямов у коментарі 24 Каналу зазначив, що ресурси Росії потроху вичерпуються. За його словами, Кремль почав засекречувати від населення дані, які раніше були відкритими. Це, ймовірно, пов'язано з протестами в Ірані, що спалахнули через погіршення рівня життя громадян.

"У Росії зараз серйозні економічні проблеми, зокрема інфляція і зростання цін. Це дуже турбує Кремль і свідчить про складне становище", – підкреслив Галлямов.

"Якщо Дональд Трамп продовжить тиск, то в якийсь момент Путіну буде нікуди подітися і йому доведеться завершити війну", - додав він.

Інші новини:

Про персону: Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист.

У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан.

Кандидат політичних наук.

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
