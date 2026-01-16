"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

Росія відчуває економічний тиск, а Путіну доводиться шукати рішення щодо війни в Україні.

Як економічні проблеми Росії впливають на хід війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

Росія відчуває серйозні економічні проблеми та інфляцію

Бєлгородська область страждає через перебої з енергопостачанням

Деякі регіони перетворюються на внутрішніх біженців

На Заході все частіше говорять про поступове наближення завершення російсько-української війни. Однією з причин називають посилення тиску на Росію з боку США. Якщо така ситуація збережеться, а економічне становище Кремля не покращиться, Володимиру Путіну доведеться приймати важливі рішення щодо України.

Економічні проблеми Росії

Політтехнолог Аббас Галлямов у коментарі 24 Каналу зазначив, що ресурси Росії потроху вичерпуються. За його словами, Кремль почав засекречувати від населення дані, які раніше були відкритими. Це, ймовірно, пов’язано з протестами в Ірані, що спалахнули через погіршення рівня життя громадян.

"У Росії зараз серйозні економічні проблеми, зокрема інфляція та зростання цін. Це дуже турбує Кремль і свідчить про складне становище", – підкреслив Галлямов.

Він додав: "Якщо Дональд Трамп продовжить тиск, то в якийсь момент Путіну буде нікуди діватись і йому доведеться завершити війну".

Труднощі росіян

За словами експерта, значні труднощі відчувають і росіяни на місцях, зокрема жителі Бєлгородської області, де серйозні проблеми з енергопостачанням. Навіть губернатор регіону закликає людей виїжджати до родичів, щоб пережити зиму.

"Весь цей регіон перетворюється на біженців, а влада не турбується про їхній порятунок. Державі бракує ресурсів, щоб допомагати своїм громадянам", – зауважив Галлямов.

Політтехнолог наголосив, що через такі ситуації росіяни починають замислюватися, навіщо їм воювати за Донбас, якщо через це вони так страждають вдома. Він додав, що посилення подібної риторики та тиск США можуть змусити Кремль шукати шляхи до завершення війни на території України.

Яка ціль Путіна у війні - думка експерта

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв’ю Главреду пояснила, що зміна підходу Вашингтона стала переломним моментом у війні. На її думку, попередня стратегія стримування була недостатньою та ґрунтувалася на уникненні ескалації через страх ядерного протистояння. Через це багато кроків свідомо стримувалися, що приховувало реальні наміри Кремля.

"За часів адміністрації Байдена домінувала логіка уникнення ескалації. Європейські країни не очікували, що Путін готовий рухатися далі вглиб Європи, хоча його плани були очевидні з самого початку", – зазначила Курносова.

Вона нагадала, що первинний ультиматум Кремля перед повномасштабним вторгненням вимагав повернення НАТО до кордонів 1997 року. "Усі розмови Путіна про "ялтинський формат" означали одне – поділ Європи. Він прагнув не лише України, а й усієї Східної Європи, що колись перебувала під контролем Радянського Союзу", – пояснила експертка.

За її словами, лише зараз, коли гібридна війна поширилася практично по всій Європі, а російська пропаганда заполонила медіапростір, Захід усвідомив реальну загрозу Кремля для Балтії, Польщі та інших країн.

Як раніше повідомляв Главред, що президент США Дональд Трамп відчуває дедалі більше розчарування у кремлівському диктаторі. Він вважає, що очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна вже давно є стимули для припинення війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Нагадаємо, що Володимир Путін опинився перед складним вибором: продовжувати війну, ризикуючи економічним виснаженням, внутрішнім невдоволенням і політичними потрясіннями напередодні парламентських виборів, або ж робити ставку на мирні переговори, що залежать від ненадійних зовнішніх гравців і можуть не принести бажаного для Кремля результату.

