Євросоюз знімає санкції з Віктора Пшонки та його сина - ЗМІ

ЄС зніме санкції з колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Пшонка виграв відповідну справу в Європейському суді.

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Санкції проти Віктора Пшонки визнані необґрунтованими, пишуть журналісти / колаж Главред, фото УНІАН

Влада Євросоюзу вирішила зняти санкції з колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема, оскільки Пшонка-старший виграв справу в Європейському суді. Про це повідомляє портал Європейська правда з посиланням на власні джерела.

Санкції визнані необґрунтованими, а тому рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року анульовано. Однак офіційно рішення поки не опубліковано.

У рішенні від 3 березня 2022 року йшлося про продовження санкцій проти Пшонки. Вперше обмеження проти нього були введені в ЄС в 2014 році. Тоді Пшонка і його син потрапили в списки як люди, які були притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні за розкрадання державних коштів.

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"Рішення Ради (CFSP) 2022/376 від 3 березня 2022 року щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів з урахуванням ситуації в Україні, скасовується в частині, що ім'я Пшонки Віктора Павловича залишили в переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються ці обмежувальні заходи", – цитують журналісти рішення суду.

Документ також стосується і Артема Пшонки. У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи переконався Євросоюз у тому, що українські суди дотримуються права на захист у місцевих кримінальних провадженнях. В результаті суд засумнівався що санкції грунтувалися на досить "твердій фактичній основі".

Санкції проти РФ

Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

21 червня, посли Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. "Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні шведського головування в Раді ЄС.

До того Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

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