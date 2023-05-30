Путіну приготуватися: США запроваджують нові санкції проти РФ

Завтра 31 травня США оголосять про нові заходи проти Росії за атаки на Україну, повідомив Блінкен.

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Блінкен заявив про нові санкції проти РФ / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки введуть нові антиросійські санкції.

Він зазначив що санкції будуть введені завтра, 31 травня. Зокрема, вони передбачають експортні обмеження.

"Завтра (31 травня - ред.) ми оголосимо про нові заходи, засновані на контролі за експортом технологій, які були знайдені в іранських безпілотниках, що використовуються для атак на українських громадян і цивільну інфраструктуру. (обмеження введуть - ред.) для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників", - заявив Блінкен на брифінгу.

Санкції проти РФ

Раніше Володимир Зеленський запровадыв санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Дивіться відео Главреда про посилення санкційного тиску на Росію:

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