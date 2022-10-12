Зеленський покарав Януковича жорсткими санкціями: всі подробиці

Зеленський, Янукович / president.gov.ua, УНІАН

Президент Украни Володимир Зеленський запровадив санкції проти чотирьох осіб, серед яких президент-втікач України Віктор Янукович, російський олігарх Олег Дерипаска та інші, йдеться в указі №694/2022, опублікованому на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Проти кого ще ввели санкції

В указі зазначається, що санкції вводять проти:

четвертого президента України Віктора Януковича,

російського олігарха Олега Дерипаска ,

, українського олігарха Сергія Курченка,

колишнього регіонала Павла Лебедєва, який переховується від українських правоохоронців за причетність до розстрілів протестувальників під час Революції Гідності.

"Відносно всіх чотирьох осіб строком на 10 років введено блокування активів, тобто тимчасове позбавлення права користуватися і розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо або побічно (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя на території Росії, у березні, закликав президента Володимира Зеленського "досягти мирної угоди" з Москвою. Крім усього іншого, він повторив тезу кремлівської пропаганди про "громадянську війну".

На початку липня Янукович закликав українців, не воювати і зробити свій вибір.

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