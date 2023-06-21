Жити стане складніше: Росія потрапила під потужні санкції ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.

https://glavred.net/world/zhit-stanet-slozhnee-rossiya-popala-pod-moshchnye-sankcii-es-10479670.html Посилання скопійоване

ЄС санкції проти Росії / Колаж Главред, фото pixabay

Сьогодні, 21 червня, посли Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні Шведського головування в Раді ЄС.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам.

відео дня

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.

"Це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль", - йдеться в заяві.

Вона додала, що інструмент ЄС проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари.

Санкції проти РФ

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Читайте також: