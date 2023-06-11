Україна запровадила нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку

Глава держави своїм указом запровадив у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 178 фізичних осіб.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vvela-novye-sankcii-protiv-rossiyan-kto-popal-v-spisok-10477153.html Посилання скопійоване

Санкції проти РФ / УНІАН, ua.depositphotos.com

У неділю 11 червня президент України Володимир Зеленський розширив санкції проти Росії і пов'язаних з нею людей.

Як йдеться в указі №321/2023, який був опублікований на сайті президента, до санкційного списку потрапили 178 фізичних осіб.

Глава держави своїм указом запровадив у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) про санкції щодо ще 178 фізичних осіб.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - наголошується в документі.

Хто потрапив під санкції:

Більшість осіб, які потрапили до списку, мають російське громадянство.

Серед підсанкційних осіб - більшість російські судді, в тому числі судді Конституційного Суду РФ.

Також санкції запровадили проти українських суддів-зрадників.

Повний список осіб, проти яких сьогодні запровадили санкції, можна побачити за посиланням.

Дивіться відео про те, що сказав Володимир Зеленський через обхід Росією санкцій:

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ. Президент запровадив санкції щодо 351 фізичної особи та 241 юридичної особи.

Зеленський вдарив санкціями по російським співвласникам Запоріжсталі. При цьому він пояснив, що з їх допомогою РФ зберігала контроль над підприємством і завдавала шкоди економіці України.

Зеленський запровадив новий пакет санкцій. Під українські санкції потрапила російська центральна виборча комісія і путінська партія"Єдина Росія". Також під санкції потрапили ще 322 юридичні особи.

Читайте також: