"Політичний футбол": допомога Україні в €50 млрд під загрозою - Financial Times

Запропоновані ЄС 50 млрд євро покликані зберегти платоспроможність Києва до 2027 року.

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Допомога Україні в €50 млрд під загрозою / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Надання Україні 50 мільярдів євро допомоги може опинитися під загрозою через розбіжності в Євросоюзі щодо бюджету. Рішення щодо чотирирічної програми допомоги мають ухвалити на саміті 14-15 грудня.

Як пише Financial Times з посиланням на неназваних європейських чиновників, країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення загального бюджету, включаючи кошти для України.

Зусиллям ЄС по досягненню компромісу перешкоджає перемога ультраправих на чолі з Гертом Вілдерсом на виборах в Нідерландах минулого місяця та недавнє рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення.

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За словами одного високопоставленого чиновника, укласти бюджетну угоду буде "дуже, дуже складно".

Запропоновані ЄС 50 млрд євро (17 млрд євро грантів і 33 млрд євро кредитів) покликані зберегти платоспроможність Києва до 2027 року. Ці гроші були об'єднані із запитами на 15 млрд євро коштів на міграцію, 10 млрд євро на інвестиції в "стратегічні технології" і майже 19 млрд євро на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС.

Financial Times називає фінансування ЄС України "політичним футболом" в контексті більш широких дебатів щодо бюджетних пріоритетів ЄС через рішення комісії об'єднати підтримку Києва в пропозиції разом з іншими запитами на фінансування для поповнення бюджету в 2021-2027 роках.

Україна попередила, що невизначеність щодо пакетів підтримки з боку США та Європи ставить під загрозу "макрофінансову стабільність" країни, зазначає видання.

"Це момент істини. Якщо ви говорите, що підтримуєте Україну, ви повинні зробити крок назустріч", – сказав один зі співрозмовників FT.

Військова допомога Україні

Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. У новий пакет увійшли снаряди, автомобілі, системи виявлення дронів тощо. Про надання нового пакету допомоги повідомили на сайті уряду Німеччини.

Голосування за виділення військової допомоги Україні, яку просить надати президент США Джо Байден, може відбутися в Конгресі 4 грудня. Про це повідомляє Politico з посиланням на лідера більшості в Сенаті, демократа Чака Шумера. Як зазначає видання, оголошення Шумера тисне на законодавців, щоб вони дійшли згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вона поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.

Надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий заявив, що через те, що в Конгресі США досі триває затримка щодо рішення про військову допомогу Україні, ЗСУ можуть рано чи пізно залишитися без зброї.

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