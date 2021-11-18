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Євросоюз не готовий йти на зближення з Україною - Єврокомісія

18 листопада 2021, 15:37
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Представник Єврокомісії розповіла, що консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи немає.

Євросоюз, Україна
Євросоюз / УНІАН

Євросоюз зараз не в тому стані, щоб робити кроки назустріч Україні в питанні інтеграції та досягати консенсусу щодо надання нам європейської перспективи.

"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. На даний момент - і ми досить відкрито говоримо про це - Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку. Консенсусу в цьому відношенні немає. Але я особисто вірю в те, що в України є європейська перспектива", - сказала керівник групи підтримки України в Європейській комісії, заступник гендиректора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства і переговорів щодо розширення Катаріна Матернова в інтерв'ю Інтерфакс Україна.

За її словами, до тих пір поки відкриється вікно можливостей, важливо зробити інтеграцію "міцніше, надійніше і сильніше" в економічній і регуляторній сферах через контакти між людьми.

Матернова також не згодна з думкою про саботування українською владою євроінтеграції України.

"Двосторонні відносини не зводяться до того, що є просто один діалог одного лідера з іншим, а потім за цим все йде. Це дуже багатогранні відносини, сектор за сектором, взаємодія і ангажемент. Я рішуче не погоджуся з думкою, що є саботаж інтеграції України з ЄС!", - заявила вона.

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На її думку, щоденна взаємодія з низки різних питань між Україною та ЄС навпаки сильніша.

"Я думаю, що зараз ми повинні сфокусуватися на створенні необхідних умов на внутрішньому ринку для подальшої інтеграції з ринком ЄС і на більшій секторальній координації", – пояснила вона.

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Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен назвала головні чинники, дотримання яких стане умовою для вступу України до Євросоюзу.

Як підкреслила вона, Україна є суверенною і незалежною, вона здатна визначити власні політичні пріоритети є дуже важливим.

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