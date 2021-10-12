У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС

Голова Європейської ради розповів про аргументи щодо зближення України та ЄС.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвала головні чинники, дотримання яких стане умовою для вступу України до Євросоюзу.
Як підкреслила вона в ході спілкування зі ЗМІ за підсумками саміту Україна-ЄС, трансляція якого велася в Facebook ОП, той факт, що Україна є суверенною і незалежною, вона здатна визначити власні політичні пріоритети є дуже важливим.
"Є три аргументи. Це реформи, поступова економічна інтеграція і політична асоціація з ЄС. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", - зазначила вона.
У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що обговорював це питання сьогодні з головою Європейської ради і запитав у нього "Де той фініш на цьому шляху і чи є він?". Зеленський відзначив прогрес у відносинах з Євросоюзом.
Разом з тим голова Європейської Ради Шарль Мішель додав: "Ми обговорили зближення України та ЄС. Аргументи дуже солідні, міцно висловлені. Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС. В останні місяці видно це прискорення, яке дозволяє більше зв'язати наших людей".
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Нагадаємо, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд зробила нову заяву з приводу євроінтеграційних перспектив України.
Президент Естонії підкреслила, що за 5 років вона не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв
За її оцінкою, Київ - "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.