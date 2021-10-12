У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС

Шарль Мішель, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйен / president.gov.ua

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвала головні чинники, дотримання яких стане умовою для вступу України до Євросоюзу.

Як підкреслила вона в ході спілкування зі ЗМІ за підсумками саміту Україна-ЄС, трансляція якого велася в Facebook ОП, той факт, що Україна є суверенною і незалежною, вона здатна визначити власні політичні пріоритети є дуже важливим.

"Є три аргументи. Це реформи, поступова економічна інтеграція і політична асоціація з ЄС. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", - зазначила вона.

У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що обговорював це питання сьогодні з головою Європейської ради і запитав у нього "Де той фініш на цьому шляху і чи є він?". Зеленський відзначив прогрес у відносинах з Євросоюзом.

Разом з тим голова Європейської Ради Шарль Мішель додав: "Ми обговорили зближення України та ЄС. Аргументи дуже солідні, міцно висловлені. Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС. В останні місяці видно це прискорення, яке дозволяє більше зв'язати наших людей".

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Нагадаємо, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд зробила нову заяву з приводу євроінтеграційних перспектив України.

Президент Естонії підкреслила, що за 5 років вона не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв

За її оцінкою, Київ - "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.