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"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС

12 октября 2021, 16:57
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У Євросоюзі назвали головні умови для вступу України до ЄС.

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У Києві пройшов саміт Україна-ЄС / president.gov.ua

У вівторок, 12 жовтня, в Києві президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн провели засідання 23-го саміту Україна-ЄС.

Глави інститутів Європейського Союзу в ході саміту в Маріїнському палаці зустрілися з президентом Зеленським. Трансляція проходила в Facebook Офісу президента.

В ході саміту було підписано низку угод між Україною та ЄС, а також досягнуто важливих домовленостей.

Україна і Євросоюз підписали угоду про відкрите небо

Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиному авіаційному просторі. Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

Згідно з угодою про "відкрите небо", будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

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У Євросоюзі назвали головні умови для вступу України до ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвала головні чинники, дотримання яких стане умовою для вступу України до Євросоюзу.

"Є три аргументи. Це реформи, поступова економічна інтеграція і політична асоціація з ЄС. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", - зазначила вона.

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/ president.gov.ua

Україна планує отримати "промисловий безвіз" з ЄС

Зеленський заявив, що Україна розраховує підписати угоду стосовно "промислового безвізу" на наступному саміті Україна-ЄС через рік. Президент заговорив про оновлення митних тарифів і поглиблення зони вільної і всеосяжної торгівлі.

"Упевнений, є рух до дуже важливої для України Угоди про промисловий безвіз. Вже на наступному саміті "Україна-ЄС" ми прагнемо підписати цю угоду", – заявив Зеленський після завершення саміту в Києві.

В Євросоюзі пообіцяли Україні вакцини проти COVID-19

Держави, що входять до складу Європейського Союзу, готові надавати Україні вакцини від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, яку було прийнято главами України та Євросоюзу за підсумками 23-го Саміту Україна-ЄС у вівторок, та оприлюднено на сайті глави держави.

Україна повинна залишитися країною-транзитером газу: в ЄК поставили умову

Україна повинна залишитися країною-транзитером газу в Європу, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на прес-конференції за підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС у Києві.

"Для Єврокомісії очевидно і незмінно, що Україна є і повинна залишитися країною транзиту газу", - сказала вона.

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/ president.gov.ua

Євросоюз дав добро українському законодавству про деолігархізацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що в спільній заяві за результатами саміту Україна-ЄС зафіксована позитивна оцінка від ЄС законодавства про деолігархізацію.

"Двадцять третій саміт окреслив наші спільні досягнення та спільні позиції щодо політичної асоціації та інтеграції України у внутрішній ринок ЄС. Ми детально обговорили прогрес та імплементацію Угоди про асоціацію. Воно стало рушійною силою євроінтеграційних реформ і вивело на новий рівень наше двостороннє співробітництво. Його кінцева мета-повна інтеграція в ЄС", - зазначив він.

Україна зажадала нових санкцій проти РФ за вибори в Криму і ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що в санкційні списки Європейського Союзу повинні потрапити всі особи, причетні до організації або брали безпосередню участь у виборах до Державної Думи Російської Федерації в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

У Європейському Союзі засудили проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях Криму і Донбасу. Про це йдеться в спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна-Європейський Союз, прийнятому президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

В ЄС схвалили українські реформи

Євросоюз визнав значний прогрес, досягнутий Україною в процесі проведення реформ, йдеться в спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-Європейський Союз, прийнятому президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформування і погодилися з необхідністю подальшої активізації цих зусиль", - йдеться в заяві.

president.gov.ua
president.gov.ua

Євросоюз пообіцяв Україні гроші на ключові рефори

Європейський союз запропонує Україні в 2021 році двосторонню фінансову допомогу в рамках інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) для підтримки ключових реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, йдеться в спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.

ЄС підтвердив підтримку незалежності та територіальної цілісності України

Євросоюз підтвердив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться в спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна-Європейський Союз, яку прийняли президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

У ЄС назвали РФ відповідальною за відсутність прогресу щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в спільній заяві України і Євросоюзу буде зафіксовано, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі лежить на Росії, яка є стороною конфлікту.

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/ president.gov.ua

У ЄС зробили жорстку заяву щодо Криму та ОРДЛО

В Євросоюзі закликали Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Криму і РФ. Про це йдеться в спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна-Європейський Союз, яку прийняли президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен.

Крім того, в Євросоюзі закликали Росію припинити фінансування бойовиків на Донбасі і використовувати свій вплив на них для припинення вогню.

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Євросоюз Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляйєн новини України Шарль Мішель
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