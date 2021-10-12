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Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії

12 октября 2021, 16:18
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Опрацьовується варіант збільшення реверсних потоків газу зі Словаччини.

Євросоюз
Євросоюз допоможе Україні з газом / УНІАН

Європейський Союз разом з українськими експертами заговорив про можливості для достатнього забезпечення України газом. Також мова йде про використання українських газових сховищ.

За даними УНІАНу, про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на пресконференції за підсумками 23-го Саміту Україна-ЄС, який пройшов у Києві.

"Європейська комісія разом з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатні поставки газу для України", - акцентувала президент ЄК.

За її словами, опрацьовується варіант для збільшення можливості поставок газу від країн-членів ЄС, з можливістю реверсних потоків газу зі Словаччини.

"Ми також вивчаємо можливості спільного зберігання газу. У вас є газосховища, отже ми будемо вивчати можливості зберігання газу, щоб використовувати сховища для загального блага", - уклала фон дер Ляйен.

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Як відомо, 4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу в свої підземні сховища.

Дивіться відео: Україна звернулася за допомогою до НАТО з питання транзиту газу до Європи

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що офіційному Києву слід обговорювати з Москвою деталі нового договору щодо транзиту газу, однак умови контракту повинні відповідати європейським правилам.

Також вона зазначила, що Україна на оптимальному рівні проведе осінньо-зимовий опалювальний період, так як держава має в своєму розпорядженні достатні запаси палива в своїх сховищах.

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Євросоюз газ Україна
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